Quattro giorni di sport, musica e spettacolo all’Acinque Ice Arena di Varese con gli Acinque Summer Days

Quattro giorni dedicati agli sport del ghiaccio, alla musica e all’intrattenimento per tutta la città. Dal 25 al 28 giugno l’Acinque Ice Arena di Varese ospiterà gli Acinque Summer Days, manifestazione che trasformerà il palaghiaccio in un grande villaggio aperto al pubblico con street food, dj set, attività sportive e un evento speciale che porterà in città alcuni dei protagonisti del bronzo olimpico conquistato dall’Italia nel Team Event di Milano Cortina 2026.

Il grande evento: il “Dream Team – Ice Gala Varese”

Il momento più atteso è in programma venerdì 26 giugno con il “Dream Team – Ice Gala Varese”, spettacolo che riunirà sul ghiaccio, per la prima volta dopo le Olimpiadi, gli azzurri ancora in attività che hanno conquistato la medaglia di bronzo nel Team Event di Milano Cortina 2026.

Sul ghiaccio dell’Acinque Ice Arena si esibiranno Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann e la coppia formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri, tra i nomi più importanti del pattinaggio artistico italiano. Ad affiancarli ci saranno anche Leoluca Sforza e Nicole Gosviani, Irma Caldara e Riccardo Maglio, il pattinatore Alberto Vanz e la Compagnia Ghiaccio Spettacolo. La direzione artistica sarà curata da Andrea Vaturi.

«È una grande notizia e una grande opportunità poter ospitare a Varese un cast di questo livello: un evento che celebra il successo del team italiano alle recenti Olimpiadi e che offre alla città un momento unico, parte della legacy del periodo olimpico» – Matteo Cesarini, Acinque Ice Arena.

Sport e attività per tutti

L’iniziativa non si limiterà allo spettacolo del venerdì sera. Durante le quattro giornate il pubblico potrà partecipare a diverse attività dedicate agli sport del ghiaccio.

Giovedì 25 giugno spazio alle prove di curling, mentre sabato 27 si svolgerà un torneo di hockey su ghiaccio 3 contro 3 accompagnato da dj set e attività fitness. Domenica 28 giugno sarà invece dedicata alla scoperta delle diverse discipline praticate in arena, con la possibilità di cimentarsi direttamente negli sport del ghiaccio.

Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre disponibili prove gratuite dei corsi di piscina e palestra organizzati all’interno dell’impianto.

L’Ice Village tra street food e musica

Accanto alle attività sportive nascerà l’Ice Village, allestito nell’area esterna del palaghiaccio e accessibile gratuitamente da via Appiani. Qui il pubblico troverà street food, musica e dj set per tutta la durata dell’evento.

La line up musicale prevede la presenza di Dos e Pisa giovedì e domenica, Tino e Ale Jay venerdì e Tommy Colombo, Gr Made This e Tmgn nella giornata di sabato.

L’obiettivo degli organizzatori è creare un appuntamento capace di coinvolgere appassionati, famiglie e curiosi, avvicinando un pubblico sempre più ampio agli sport del ghiaccio e alle attività proposte dall’Acinque Ice Arena.