Quattro nazionali d’elite del canottaggio mondiale al lavoro alla Schiranna

A meno di due mesi dal grande evento remiero annuale – questa volta tocca agli Europei tra il 31 luglio e il 2 agosto – il bacino della Schiranna è già popolato di numerosi atleti provenienti da tutto il mondo. In queste settimane infatti, il campo di regata varesino è base per quattro nazionali tra le più forti del mondo, provenienti da tre diversi continenti.

Alla Schiranna si stanno infatti allenando le squadre di Gran Bretagna, Cina, Nuova Zelanda e Australia (un totale di 13 podi con 4 ori a Parigi 2024; 13 podi con 6 ori a Tokyo 2020…), per un totale di oltre 150 atleti d’elite al lavoro, quotidianamente, sul Lago di Varese. La delegazione più corposa è quella asiatica con quasi 80 sportivi. Diversi atleti, cinesi e neozelandesi in particolare, gareggeranno nel fine settimana a Plovdiv per la Coppa del Mondo dove ci sarà anche l’Italia con cinque varesotti (QUI l’articolo) ma all’orizzonte ci sono altri arrivi.

La Canottieri Varese, che è la società che fornisce il supporto logistico alle delegazioni straniere, ha già ricevuto la conferma dell’arrivo delle selezioni nazionali di Svezia, Ungheria e Cile nel corso del mese di giugno. I sudamericani rimarranno a Varese praticamente tutta l’estate, sino a fine agosto quando ad Amsterdam si disputeranno i Mondiali 2026.

Una presenza internazionale continua e visibile anche in città con un indotto rilevante. Quattro le strutture alberghiere particolarmente coinvolte in questo periodo: l’Hotel Mariuccia, l’Horizon Hotel, l’Hotel Capolago e l’Hotel Ungheria in attesa che nei giorni precedenti gli Europei il numero di presenze, di camere occupate (anche considerando b’n’b, case vacanze e altri tipi di ospitalità) si impenni come sempre accade per i grandi eventi internazionali.

A garantire il buon rendimento degli atleti in allenamento ci sono diverse caratteristiche che fanno di Varese un bacino particolarmente gradito a tecnici e sportivi: il lago è quasi sempre calmo e piatto, la logistica è efficiente su un campo di regata moderno e completato dalla torretta d’arrivo, requisito fondamentale per le gare di alto livello. La rete alberghiera, le strutture della Canottieri e la vicinanza con l’aeroporto internazionale di Malpensa sono altri elementi che hanno convinto club e federazioni a scegliere la Schiranna come centro d’allenamento d’eccellenza del remo mondiale.