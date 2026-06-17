Quel “Filo Rosso” di International Skating che unisce passato e futuro

Un palazzetto gremito, un pubblico coinvolto e tanti applausi hanno accompagnato “Il Filo Rosso”, lo spettacolo di fine anno di International Skating che quest’anno ha saputo emozionare e divertire raccontando una storia di radici, passione e continuità.



Il titolo dello spettacolo non è stato scelto a caso. Quel filo rosso rappresenta infatti il legame che unisce il passato al presente: una storia iniziata molti anni fa in Salento e proseguita a Busto Arsizio grazie all’intraprendenza, alla passione e ai valori di Mario Frattolillo, che insieme alla moglie ha dato vita alla società. Un percorso che ancora oggi continua attraverso International Skating, i suoi atleti, le famiglie e tutte le persone che ne fanno parte.

Lo spettacolo si è sviluppato in tre atti. Il primo ha raccontato le origini di Mario Frattolillo, tra il mare, i colori e le tradizioni della terra salentina, accompagnate da musiche coinvolgenti e coreografie ispirate all’energia del Sud. Il secondo ha rappresentato il viaggio verso Busto Arsizio, con tutto il bagaglio di emozioni, sogni e valori che accompagnano chi decide di lasciare la propria terra per costruire il proprio futuro. Il terzo atto ha infine raccontato la realizzazione di quel percorso: la nascita di una famiglia, l’attività nel mondo del caffè, la grande passione per lo sport e la fondazione di International Skating, oggi realtà consolidata e punto di riferimento per tanti giovani atleti.

A dare vita a questo racconto sono stati gli atleti della società, che hanno interpretato ogni numero con entusiasmo, spontaneità e partecipazione. Sulla pista non si sono viste soltanto esibizioni tecnicamente ben eseguite, ma soprattutto ragazze e ragazzi capaci di divertirsi e di trasmettere al pubblico la gioia di stare insieme e di condividere una passione.

Le musiche coinvolgenti, le coreografie dinamiche e il ritmo dello spettacolo hanno saputo conquistare il pubblico dall’inizio alla fine, creando un’atmosfera festosa e partecipata. Non sono mancati momenti emozionanti, ma il tono generale della serata è stato quello della celebrazione di una storia che continua a vivere e a rinnovarsi attraverso le nuove generazioni.

Presenti alla cerimonia anche diverse autorità cittadine, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per la comunità. Hanno preso parte all’evento il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, il vicesindaco e assessore allo Sport Luca Folegani e la presidente del Consiglio comunale Laura Rogora e la presidente di Uisp Varese Rita Di Toro.

Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore dell’evento per la città e per il mondo sportivo locale, evidenziando l’importanza di promuovere momenti di aggregazione, partecipazione e crescita per i giovani. Le autorità hanno inoltre espresso apprezzamento per l’impegno degli organizzatori, degli atleti e dei volontari che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, ribadendo il ruolo dello sport come strumento di inclusione, educazione e valorizzazione del territorio.