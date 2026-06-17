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Quel “Filo Rosso” di International Skating che unisce passato e futuro

Grande successo a Busto Arsizio per lo spettacolo di fine anno del club rotellistico, dedicato alla storia di Mario Frattolillo, fondatore della società

filo rosso pattinaggio international skating

Un palazzetto gremito, un pubblico coinvolto e tanti applausi hanno accompagnato “Il Filo Rosso”, lo spettacolo di fine anno di International Skating che quest’anno ha saputo emozionare e divertire raccontando una storia di radici, passione e continuità.

Il titolo dello spettacolo non è stato scelto a caso. Quel filo rosso rappresenta infatti il legame che unisce il passato al presente: una storia iniziata molti anni fa in Salento e proseguita a Busto Arsizio grazie all’intraprendenza, alla passione e ai valori di Mario Frattolillo, che insieme alla moglie ha dato vita alla società. Un percorso che ancora oggi continua attraverso International Skating, i suoi atleti, le famiglie e tutte le persone che ne fanno parte.

Lo spettacolo si è sviluppato in tre atti. Il primo ha raccontato le origini di Mario Frattolillo, tra il mare, i colori e le tradizioni della terra salentina, accompagnate da musiche coinvolgenti e coreografie ispirate all’energia del Sud. Il secondo ha rappresentato il viaggio verso Busto Arsizio, con tutto il bagaglio di emozioni, sogni e valori che accompagnano chi decide di lasciare la propria terra per costruire il proprio futuro. Il terzo atto ha infine raccontato la realizzazione di quel percorso: la nascita di una famiglia, l’attività nel mondo del caffè, la grande passione per lo sport e la fondazione di International Skating, oggi realtà consolidata e punto di riferimento per tanti giovani atleti.

A dare vita a questo racconto sono stati gli atleti della società, che hanno interpretato ogni numero con entusiasmo, spontaneità e partecipazione. Sulla pista non si sono viste soltanto esibizioni tecnicamente ben eseguite, ma soprattutto ragazze e ragazzi capaci di divertirsi e di trasmettere al pubblico la gioia di stare insieme e di condividere una passione.

Le musiche coinvolgenti, le coreografie dinamiche e il ritmo dello spettacolo hanno saputo conquistare il pubblico dall’inizio alla fine, creando un’atmosfera festosa e partecipata. Non sono mancati momenti emozionanti, ma il tono generale della serata è stato quello della celebrazione di una storia che continua a vivere e a rinnovarsi attraverso le nuove generazioni.

Presenti alla cerimonia anche diverse autorità cittadine, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per la comunità. Hanno preso parte all’evento il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, il vicesindaco e assessore allo Sport Luca Folegani e la presidente del Consiglio comunale Laura Rogora e la presidente di Uisp Varese Rita Di Toro.
Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore dell’evento per la città e per il mondo sportivo locale, evidenziando l’importanza di promuovere momenti di aggregazione, partecipazione e crescita per i giovani. Le autorità hanno inoltre espresso apprezzamento per l’impegno degli organizzatori, degli atleti e dei volontari che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, ribadendo il ruolo dello sport come strumento di inclusione, educazione e valorizzazione del territorio.

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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