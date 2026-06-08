“Qui cresciamo insieme”. A Varese il valore sociale della Cooperativa San Luigi



Una cucina che prepara pasti ogni giorno, una sala da servire, tavoli da sistemare e persone da accogliere. Ma dietro le attività quotidiane della mensa gestita dalla Cooperativa San Luigi presso la Croce Rossa di Varese c’è molto di più: un’esperienza di inclusione sociale e crescita personale che offre a tanti giovani con fragilità la possibilità di costruire autonomia, relazioni e fiducia in sé stessi. È questo il cuore della puntata di Noise, il programma radiofonico di Radio Materia curato da Arianna Bonazzi.

Attraverso le voci dei lavoratori della cooperativa emerge il valore di un luogo dove il lavoro rappresenta un’opportunità concreta di partecipazione e dignità, oltre che uno strumento per contrastare isolamento e solitudine.

Un lavoro che crea opportunità

Nel corso della trasmissione, Francesca, Nicola, Andrea e Alessandra raccontano le proprie esperienze all’interno della mensa, descrivendo le attività che svolgono ogni giorno.

C’è chi si occupa della preparazione dei pasti, chi del servizio ai tavoli e chi della gestione della sala. Compiti diversi che richiedono attenzione, responsabilità e collaborazione costante.

Dalle loro testimonianze emerge un elemento comune: il lavoro di squadra. Ognuno contribuisce al funzionamento del servizio e il risultato finale dipende dall’impegno condiviso di tutto il gruppo.

La forza delle relazioni quotidiane

L’esperienza lavorativa diventa anche un’occasione per costruire legami e affrontare difficoltà personali. Per molti dei ragazzi coinvolti, la cooperativa rappresenta un ambiente accogliente in cui sentirsi valorizzati e parte di una comunità.

La routine quotidiana, fatta di orari, compiti e responsabilità, aiuta a sviluppare autonomia e sicurezza. Allo stesso tempo, il confronto con colleghi ed educatori permette di superare momenti di fragilità e di trovare sostegno nelle relazioni.

Le storie raccontate durante la trasmissione mostrano come il lavoro possa diventare uno strumento capace di generare benessere e inclusione, andando oltre il semplice aspetto occupazionale.

L’esperienza della Cooperativa San Luigi

La Cooperativa San Luigi opera da anni sul territorio varesino promuovendo percorsi di inserimento lavorativo per persone che vivono situazioni di difficoltà. La mensa della Croce Rossa rappresenta uno degli esempi più concreti di questo impegno.

Attraverso attività professionali reali, i partecipanti possono acquisire competenze, sviluppare relazioni e rafforzare la propria autonomia, contribuendo al tempo stesso a un servizio utile per la comunità.

Ascolto e solidarietà come valori condivisi

La puntata di Noise si conclude con una riflessione sull’importanza dell’ascolto reciproco e della solidarietà. Nelle parole dei protagonisti emerge il valore dei rapporti umani costruiti giorno dopo giorno, all’interno di un contesto che mette al centro la persona prima ancora della prestazione lavorativa.

Un racconto che restituisce il significato più profondo dell’inclusione: creare spazi in cui ciascuno possa esprimere le proprie capacità, sentirsi accolto e contribuire alla vita della comunità.