Quindicenne investito in bici a Cocquio Trevisago: arriva l’elisoccorso
L'incidente è avvenuto intorno alle 13:25 in via Campo dei Fiori. Il ragazzo è stato elitrasportato all'ospedale in codice giallo
Un ragazzo di 15 anni è stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Cocquio Trevisago. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 20 giugno, intorno alle ore 13:25 in via Campo dei Fiori, mobilitando immediatamente i soccorsi in codice di urgenza.
È stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è giunto sul luogo dello scontro per prestare le prime cure sul posto. La missione risulta al momento ancora in corso. Unitamente all’elicottero, sul punto dell’incidente è arrivata anche un’ambulanza di supporto per collaborare alla stabilizzazione del quindicenne.
Il giovane è stato elitrasportato in ospedale in codice giallo.
Mobilitate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, a cui spetterà il compito di eseguire i rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento e accertare le eventuali responsabilità. Insieme alle pattuglie dei Carabinieri sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Varese per garantire la messa in sicurezza della carreggiata stradale.
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