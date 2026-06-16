Quindici anni di CUAMM a Varese: festa e riflessione per celebrare l’anniversario
L'associazione nata dall'iniziativa di Giorgio Gadiva ha organizzato un evento in due giornate insieme a tante persone che ne hanno sostenuto i progetti
Un fine settimana intenso, tra testimonianze, approfondimenti e momenti di condivisione, quello organizzato dal CUAMM – Medici con l’Africa di Varese per celebrare quindici anni di presenza e attività sul territorio.
Sabato 13 giugno l’attenzione si è concentrata sul tema della realtà carceraria, grazie agli interventi di relatori che hanno saputo offrire competenza, esperienza e umanità. Particolarmente apprezzati i contributi dei giovani Filippo ed Eva, che hanno raccontato il loro entusiasmo e il desiderio di mettersi in gioco, della psichiatra dottoressa Di Forti e del dottor Fonzi insieme a Elda, impegnati nella condivisione di percorsi di cura e inclusione.
Molto toccante la testimonianza di Samuel, che ha ripercorso il difficile viaggio affrontato a soli 14 anni, tra violenze, soprusi e la detenzione in Libia, senza perdere la capacità di trasmettere speranza e gratitudine. A concludere l’incontro è stato don Matteo, che ha sottolineato il valore della presenza, dell’ascolto e dello stare accanto alle persone come autentici percorsi di cura.
Domenica 14 giugno si sono svolte la Santa Messa e l’assemblea associativa con don Dante Carraro, sacerdote e medico oltre che direttore del CUAMM nazionale dal 2008. L’occasione ha permesso di ricordare i quindici anni di attività del gruppo, nato grazie all’iniziativa di Giorgio Gadiva, e di presentare ai soci e agli amici le nuove progettualità in programma. Un momento di festa e ringraziamento condiviso con gli amici del CUAMM Piemonte e con i tanti sostenitori dell’associazione, ospitati come sempre con generosità da Camillo e Amelia nel loro agriturismo.
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