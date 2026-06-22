“Raccontare un paese”, Giorgio Roncari ospite a VareseNews per il nuovo appuntamento de “La Materia del giorno”

Come si racconta un paese? Quali storie meritano di essere conservate e tramandate? E quale ruolo hanno la memoria e le piccole vicende quotidiane nella costruzione dell’identità di una comunità?

Saranno questi i temi al centro del nuovo appuntamento con “La Materia del giorno”, in programma martedì 23 giugno alle ore 16 nella sede di VareseNews, in via Confalonieri 5, a Sant’Alessandro di Castronno. L’incontro sarà aperto al pubblico e trasmesso in diretta sul canale YouTube di VareseNews.

Ospite dell’incontro sarà Giorgio Roncari, storico, ricercatore e autore di numerose pubblicazioni dedicate alla storia della Valcuvia e di Cuvio, da anni impegnato nella valorizzazione della memoria del territorio attraverso documenti, testimonianze e racconti di vita quotidiana.

L’occasione sarà anche quella di parlare della sua più recente pubblicazione, “Fregüj de Cūvi 2“, secondo volume che raccoglie le ormai celebri “pillole” di storia locale pubblicate ogni giovedì sui social.

Un appuntamento che, per molti cuviesi, è diventato una piacevole tradizione. Non è un caso che Roncari abbia scelto proprio il giovedì, giorno storicamente legato al mercato di Cuvio, quando il paese si riempiva di persone per gli acquisti, gli incontri e gli scambi di notizie. Oggi, terminato il giro tra le bancarelle, lo storico si dedica a una diversa forma di incontro: quella virtuale, condividendo con migliaia di lettori brevi racconti che riportano alla luce personaggi, curiosità, fatti di cronaca e antiche consuetudini della Valcuvia.

Quelle storie, chiamate in dialetto “fregüj”, ovvero briciole, piccoli frammenti di memoria, sono nate dall’esperienza diretta di Roncari, maturata durante la lunga attività di parrucchiere, mestiere che gli ha consentito di raccogliere racconti, aneddoti e testimonianze tramandate di generazione in generazione.

Dopo il successo del primo volume pubblicato nel 2024, il secondo libro amplia questo patrimonio di memoria collettiva, offrendo nuovi racconti che restituiscono uno spaccato autentico della vita in Valcuvia.

La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.

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