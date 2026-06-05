“Raf Montrasio, Tu vuò fà l’americano”: una serata tra musica, storia e cultura a Travedona Monate

La Biblioteca comunale “Lorenza Bina” di Travedona Monate , in collaborazione con il gruppo “Patto per la Lettura”, organizza una serata dedicata alla grande musica italiana e alle sue influenze internazionali.

L’appuntamento è in programma sabato 6 giugno alle 21:00 al Cineteatro Sant’Amanzio di Travedona Monate, dove sarà presentato Raf Montrasio, Tu vuò fà l’americano, un coinvolgente viaggio tra swing, jazz, rock’n’roll e le atmosfere che hanno caratterizzato una delle stagioni più brillanti della musica italiana del Novecento.

La serata comincia con la proiezione del documentario, diretto da Filippo D’Angelo, dedicato alla figura di Raf Montrasio, storico chitarrista dell’orchestra di Renato Carosone e protagonista di una stagione musicale che ha saputo fondere la tradizione italiana alle sonorità internazionali. Montrasio ha contribuito al successo di brani entrati nella storia della musica italiana, tra cui l’indimenticabile Tu vuò fà l’americano. Nel 1958 si esibì con Carosone alla celebre Carnegie Hall di New York.

A rendere ancora più speciale l’evento sarà la presenza dal vivo dell’ensemble musicale Babylonish, formazione che omaggia il repertorio e le sonorità legate a Renato Carosone e al lavoro artistico di Raf Montrasio. Attraverso un’esecuzione coinvolgente e fedele allo spirito dell’epoca, la band riproporrà le atmosfere travolgenti che hanno reso celebre il sestetto di Carosone in Italia e nel mondo, tra ritmo, ironia e contaminazioni musicali.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di approfondimento culturale e musicale, capace di unire la memoria storica alla valorizzazione di un patrimonio artistico che continua ancora oggi a influenzare generazioni di musicisti e appassionati. L’ingresso è gratuito.