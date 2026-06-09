Ragazzo di 16 anni recuperato dalle acque del Lago d’Orta: trasportato in elicottero al Cto di Torino

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, 9 giugno, al lido di Gozzano, sul Lago d’Orta, dove un ragazzo di circa 16 anni è stato recuperato dall’acqua in seguito a un principio di annegamento.

L’allarme è stato lanciato alle 16.25. Il giovane è stato riportato a riva in condizioni critiche e immediatamente soccorso da un infermiere presente sul posto, che ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare utilizzando anche il defibrillatore automatico esterno (Dae).

Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con un’équipe medicalizzata proveniente da Borgomanero e l’elisoccorso decollato dalla base di Borgosesia. Al momento del recupero il ragazzo risultava incosciente.

Dopo le prime cure prestate sul posto e le procedure di stabilizzazione, i medici hanno disposto il trasferimento in elicottero al Cto di Torino, struttura specializzata nella gestione dei casi più complessi e delle emergenze sanitarie.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni del giovane né sulle circostanze che hanno portato all’incidente. Le operazioni di soccorso e gli accertamenti erano ancora in corso nel tardo pomeriggio.