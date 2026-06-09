Rallentamenti agli sportelli dell’Asst Sette Laghi dopo il passaggio al CUP regionale
Erano stati annunciati e si stanno verificando i disagi nella fase iniziale di allineamento verso il nuovo sistema operativo che permette all'azienda ospedaliera di entrare nella piattaforma regionale
Erano stati previsti e si stanno verificando. L’Asst Sette Laghi ha compiuto il “passaggio significativo” annunciato dal Direttore generale Mauro Moreno dell’Asst Sette Laghi al nuovo sistema CUP regionale.
Da ieri, lunedì 8 giugno, il sistema informatico aziendale è inserito nella piattaforma regionale che permette di integrare le prenotazioni nella più ampia rete lombarda.
L’aggiornamento tecnologico, che consente una gestione più efficiente delle liste d’attesa ambulatoriali, richiede un periodo di assestamento agli sportelli. Il personale ai CUP sta gestendo le criticità del passaggio con qualche rallentamento dell’operatività.
«L’attivazione del nuovo CUP Unico Regionale consentirà una gestione più integrata ed efficiente delle prenotazioni di visite ed esami – ha dichiarato il Direttore della struttura Area Accoglienza e CUP Aziendali, Niccolò Valli –. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai servizi e introdurre progressivamente strumenti integrati, come i totem di self-pagamento e self-accettazione nelle sedi aziendali ( già introdotti con modalità diverse nel 2016 e poi tolti). La fase iniziale di migrazione delle prenotazioni potrebbe comportare alcuni temporanei disagi organizzativi».
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