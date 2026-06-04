Rapido, spettacolare e intenso: tanti buoni motivi per appassionarsi al futsal

Una volta lo si chiamava semplicemente calcetto. Oggi il calcio a cinque, o meglio il futsal (da futbol de salon) per dirlo con il termine che lo identifica a livello internazionale, è uno sport con una propria struttura e un proprio percorso, differenti rispetto al tradizionale calcio a 11, con il quale è ovviamente imparentato.

Per conoscere meglio questa realtà a livello locale, a “La Materia del giorno” abbiamo ospitato Ciro Di Nunzio, direttore generale del Varese Calcio a 5, formazione neopromossa in A2 dopo aver vinto il girone A di Serie B. A intervistarlo Damiano Franzetti, responsabile del canale sport di VareseNews.

Una promozione meritata e programmata

«Non si è trattato di un miracolo sportivo, ma del frutto di una visione triennale che mirava a portare la squadra dalla Serie B alla seconda serie nazionale» spiega con soddisfazione Di Nunzio. «È stata una promozione che abbiamo voluto fortemente. Siamo stati in testa dalla prima giornata fino all’ultima, quindi posso dire che è stata meritata». In A2 il Varese C5 raggiunge il Real Sesto mentre il Cardano 91 è purtroppo retrocesso dalla Serie B ma punta al ripescaggio.

Tecnica, velocità e zero tempi morti

Di Nunzio spiega i motivi per cui vale la pena accostarsi al futsal, sport che è un mix affascinante tra calcio, e sport “da palestra” come il basket, in cui la tattica e la velocità di pensiero sono fondamentali. Non a caso alcune tattiche di altre discipline fanno parte del bagaglio dei tecnici di futsal. «Il calcio a cinque ti permette di raffinare la tecnica e velocizzare il pensiero. Giochi in spazi stretti e ti diverti», spiega Di Nunzio, sottolineando come all’estero (Spagna e Portogallo in primis) il futsal sia la base propedeutica per chiunque voglia poi giocare a calcio a undici.

Uno dei punti di forza, rispetto al calcio tradizionale, è l’intensità: «Se guardo il calcio a 11 in TV mi annoio, ci sono troppi tempi morti. Nel calcio a cinque il tempo effettivo cambia tutto: è un altro ritmo, si fanno tanti gol e i portieri devono essere “matti” per parare fucilate da tre metri». A proposito di giocatori, di solito – spiega il dirigente biancorosso – le squadre hanno una rosa di 14 uomini (ne possono andare 12 a referto): la Serie A2 prevede la possibilità di schierare due stranieri per i quali sono attive diverse agenzie di procuratori.

Il futuro tra la sostenibilità e il nodo delle strutture

In vista della Serie A2, il Varese C5 non ha intenzione di stravolgere la propria identità. La guida tecnica è stata affidata nuovamente a Denis Nivuori, descritto come un “ottimo mediatore” per gestire il gruppo. La strategia di mercato prevede la conferma del blocco storico con l’inserimento di pochi innesti mirati, tra giovani e stranieri. La sfida più grande resta però quella della sostenibilità e degli spazi. «Bisogna crescere dal basso, perché non è sempre vero che chi più spende più rende. Dobbiamo tornare a fare un calcio sostenibile», afferma Di Nunzio.

Sul fronte logistico, la società è alla ricerca di una struttura adeguata a Varese o nell’hinterland che possa ospitare un campo “40×20 metri”, standard ideale garantire uno spettacolo migliore. In queste stagioni il Varese C5 ha disputato le partite interne nella palestra di Laveno Mombello, in zona Pradaccio: «Con il Comune i rapporti sono buoni, però il campo è piccolo: vorremmo trovare un rettangolo di gioco delle dimensioni migliori ma al momento non abbiamo alternative». L’appuntamento per i tifosi è fissato per il sabato pomeriggio, giorno ufficiale dei match di campionato, per sostenere una realtà che sta riscrivendo la geografia dello sport varesino.