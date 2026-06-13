Rapina a Cairate al supermercato, arresti convalidati: il 18enne era diventato maggiorenne il giorno stesso

È stato convalidato questa mattina, sabato 13 giugno, dal giudice del Tribunale di Busto Arsizio l’arresto dei due uomini accusati di aver messo a segno una rapina aggravata in concorso ai danni di un supermercato di Cairate. Si tratta di un 38enne e di un 18enne, entrambi italiani e con precedenti di polizia, fermati dai Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio nel pomeriggio dell’11 giugno.

I due indagati, assistiti dall’avvocato Gabriele Ernesto Vecchioni, sono comparsi davanti al giudice per l’udienza di convalida. Al termine dell’interrogatorio, il magistrato si è riservato di decidere quale misura cautelare applicare, mentre il pubblico ministero ha chiesto per entrambi la custodia cautelare in carcere.

Particolare la posizione del più giovane dei due arrestati. Il ragazzo, infatti, aveva compiuto i 18 anni proprio il giorno della rapina contestata. Per questo motivo il procedimento a suo carico sarà trattato dall’autorità giudiziaria ordinaria e non dal Tribunale per i Minorenni, come sarebbe avvenuto se il fatto fosse stato commesso prima del raggiungimento della maggiore età.

Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, l’operazione è maturata nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio disposta dalla Compagnia di Busto Arsizio in seguito ad alcuni recenti episodi contro il patrimonio. I militari avrebbero intercettato i due sospettati mentre si allontanavano dal supermercato appena rapinato.

Le indagini hanno permesso di accertare che i due, con il volto coperto da passamontagna, avrebbero agito con ruoli distinti: uno avrebbe controllato i dipendenti presenti alle casse, mentre il complice si sarebbe fatto consegnare l’incasso dalla direttrice dell’esercizio commerciale.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di bloccare i due presunti rapinatori subito dopo l’uscita dal punto vendita. Nonostante un tentativo di fuga, entrambi sono stati circondati e fermati.

Durante la successiva perquisizione i Carabinieri hanno recuperato l’intero bottino, pari a circa 1.600 euro in contanti, poi restituito alla direzione del supermercato.

Ad una perquisizione personale è risultato il possesso di un coltello custodito in un marsupio e non utilizzato nel corso della rapina, dove secondo il difensore non è stata compiuta alcuna violenza fisica ai presenti.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, entrambi gli arrestati erano stati trasferiti nel carcere di Busto Arsizio in attesa dell’udienza di convalida. Ora si attende la decisione del giudice sulla misura cautelare da applicare ai due indagati.