Ravo in onda su Rai 1: «La mia arte crea ponti tra i musei e le periferie»

Un ponte ideale per collegare le grandi istituzioni museali alle pareti cieche delle periferie urbane, rendendo i capolavori del passato accessibili a tutti attraverso un linguaggio contemporaneo. Andrea “Ravo” Mattoni, il noto urban artist varesino, ha definito così l’essenza della sua ricerca estetica e civile nel corso di un’intervista televisiva nazionale.

Il contributo dell’artista è stato inserito all’interno della trasmissione “Ne parliamo con il Presidente. La repubblica che verrà”, andata in onda su Rai 1 alle ore 18:50 di martedì 2 giugno, nello spazio che ha preceduto le celebrazioni serali per la Festa della Repubblica.

Nella breve intervista, registrata all’interno de La Cattedrale di Somma Lombardo, “casa” di Ravo negli ultimi anni, lo street artist ha spiegato la natura tecnica e l’obiettivo sociale dei suoi murales monumentali: «Io mi occupo di arte classica, di traduzione, più che di copia di arte classica, perché lavoro con le bombolette spray, quindi non posso identificarla come copia. L’obiettivo proprio del mio lavoro è quello di creare dei ponti fra le istituzioni museali e la strada. È un’idea proprio di fil rouge fra quello che è l’ambiente della strada, queste grandi pareti cieche, e quello che per me, a mio avviso, è una delle cose più importanti in assoluto: il patrimonio artistico-culturale. Far uscire questi capolavori e portarli nelle periferie, per il mio progetto, ha ancora più senso, perché sono dei ponti che arrivano in luoghi forse dove ce n’è ancora più bisogno».

Attraverso l’uso dello spray, Ravo riproduce su grandi facciate urbane le opere di maestri come Caravaggio o i classici del Rinascimento, trasformando l’arte pubblica in uno strumento di divulgazione che porta la memoria pittorica al di fuori dei tradizionali circuiti espositivi.

L’INTERVISTA A RAVO OSPITE A MATERIA