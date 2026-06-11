Real Busto, una stagione di successi per festeggiare i 30 anni di attività
La polisportiva bustocca, nata nel 1996, è attiva sui campi di calcio, pallavolo e basket (c'è anche un ex giocatore di Serie A...) con ben 240 tesserati
“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.
La Polisportiva Real-Busto anche quest’anno, grazie al suo presidente Fausto Paganini, ha avuto una stagione ricca di soddisfazioni. I 240 atleti che si suddividono tra le sei squadre di calcio, sei squadre di pallavolo e la pallacanestro, hanno onorato i loro rispettivi campionati con prestazioni più che lodevoli.
Nell’ambito dei tornei del CSI Varese, il Calcio a 7 Open ha conseguito la promozione in serie A, mentre i ragazzi della squadra under 14 sono diventati campioni provinciali.
La Pallavolo “squadra mista Open” per il secondo anno consecutivo ha ottenuto il titolo di campione regionale nell’ambito del PGS.
Il basket invece, dopo aver dominato la regular season, ha vinto il titolo di campione provinciale C.S.I. Milano, e si appresta a disputare la fase finale di quello Regionale, con l’ambizione e la speranza di arrivare al titolo di campione d’Italia.
Quest’anno il RealBustoBasket ha schierato diversi nuovi innesti: Davide Carolo, Daniele Puricelli, Riccardo Poggiolini, Andrea Meraviglia e dulcis in fondo Nicola Bertoglio – che ha un passato nella Pallacanestro Varese con cui ha esordito (e segnato) in Serie A – hanno dato ancor più qualità e forza a un roster già forte e funzionale. Un gruppo comprensivo di Marco Candiloro, Alessandro De Tomasi, Dario Furlato, Marco Ferrazzi, Maurizio Rizzuto, Andrea Casdia, Alessandro Randon, Tommy Bonin, Cristiano Caprioli, Stefano Macchi, Marco Scalvini, e che ha regalato così al Real una stagione entusiasmante sotto canestro.
Per il Real-Busto questo 2026, è anche un’annata particolare: la società infatti festeggia i suoi 30 anni di fondazione. Tutta la polisportiva, con i suoi atleti ed ex atleti-amici è chiamata a celebrare il compleanno “tondo” con una festa all’oratorio del Redentore a Busto Arsizio (12-14 giugno) con incontri di calcio, pallavolo e basket stand gastronomici e spettacoli con comici televisivi.
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