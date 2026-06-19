Reddito di cittadinanza e Bonus bebè, scoperta frode da oltre 268mila euro: 32 denunce a Varese

Operazione della Guardia di Finanza di Varese nel contrasto alle frodi in materia di spesa pubblica. I militari del Comando provinciale hanno individuato 32 soggetti che avrebbero percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza e l’Assegno di natalità, noto come “Bonus bebè”, per un importo complessivo superiore a 268mila euro.

L’attività ispettiva e investigativa è stata condotta nel primo semestre del 2026 attraverso l’incrocio delle banche dati in uso al Corpo e approfonditi controlli sul territorio. Le verifiche hanno permesso di accertare, secondo quanto riferito dagli inquirenti, l’assenza dei requisiti previsti dalla normativa per l’accesso o il mantenimento delle prestazioni assistenziali.

Il meccanismo

In diversi casi sarebbe emersa l’omessa comunicazione di informazioni rilevanti ai fini dell’erogazione dei benefici economici, circostanza che avrebbe alterato la corretta valutazione delle condizioni di accesso alle misure di sostegno. Sono stati inoltre riscontrati casi di soggetti con condanne definitive per reati incompatibili con la fruizione dei contributi pubblici, oltre ad altre situazioni che avrebbero comportato la decadenza o il diniego dei benefici se correttamente dichiarate.

Al termine degli accertamenti, 32 persone sono state denunciate alla competente Autorità giudiziaria, tra cui quattro cittadini stranieri, per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Le segnalazioni all’Inps

Le posizioni emerse sono state segnalate anche all’Inps per l’adozione dei provvedimenti di revoca dei benefici e per l’avvio delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

L’operazione rientra nell’attività costante della Guardia di Finanza a tutela della spesa pubblica e del corretto utilizzo delle risorse destinate al sostegno delle famiglie e delle persone in condizioni di difficoltà economica, nel rispetto dei principi di legalità ed equità sociale.

Reddito di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza è stato una misura di sostegno economico introdotta in Italia nel 2019 e rimasta in vigore fino al 2023, quando è stata sostituita da nuovi strumenti di welfare. Era destinato ai nuclei familiari con basso reddito e patrimonio limitato, sulla base di specifici requisiti ISEE. Oltre al contributo economico mensile, prevedeva per i beneficiari considerati occupabili l’obbligo di seguire percorsi di formazione e di ricerca attiva del lavoro, con l’obiettivo di favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato occupazionale.

Bonus bebè

Il Bonus bebè, o assegno di natalità, è stato un contributo economico erogato alle famiglie per sostenere le spese legate alla nascita o all’adozione di un figlio. Introdotto nel 2015, prevedeva un assegno mensile il cui importo variava in base all’ISEE del nucleo familiare, con somme più elevate per i redditi più bassi. La misura è rimasta in vigore fino al 2021, quando è stata progressivamente sostituita dall’Assegno unico e universale per i figli, che ha riunito in un unico strumento gran parte dei precedenti sostegni alle famiglie.