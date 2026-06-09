Regione Lombardia conferma l’iscrizione al servizio sanitario dei dipendenti delle istituzioni europee

Il tema dell’accesso al Servizio Sanitario Regionale per i lavoratori ed ex lavoratori delle istituzioni europee residenti in Lombardia resta una priorità istituzionale. Lo conferma la risposta fornita oggi in Consiglio regionale all’interrogazione presentata dal consigliere Emanuele Monti (Lega), che aveva formalmente sollevato la questione raccogliendo le preoccupazioni di migliaia di dipendenti della Commissione europea e delle agenzie dell’Unione presenti sul territorio, con particolare riferimento al Joint Research Centre di Ispra — uno dei principali poli europei di ricerca — e ai numerosi pensionati che hanno scelto di restare in Lombardia dopo aver concluso il servizio presso le istituzioni comunitarie.

L‘interrogazione chiedeva chiarezza sull’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale di questa categoria di residenti, alla luce dell’evoluzione normativa e dei recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto, in presenza di specifici presupposti, il diritto all’iscrizione al sistema sanitario nazionale.

Dalla risposta della Giunta emerge che la questione è oggi oggetto di un confronto istituzionale tra il Ministero della Salute e la Commissione europea, con l’obiettivo di definire un quadro uniforme su scala nazionale. La Regione ha inoltre evidenziato come la giurisprudenza amministrativa più recente si sia espressa in senso favorevole alla possibilità di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per i residenti appartenenti a questa categoria. Particolarmente rilevante è l’impegno ribadito dalla Regione a proseguire il confronto nelle sedi istituzionali competenti, sollecitando una rapida definizione della questione per garantire certezza applicativa e uniformità di trattamento.

«Questa risposta rappresenta un importante passo avanti – dichiara Monti – perché conferma che il tema è all’attenzione delle istituzioni regionali e nazionali e che Regione Lombardia continuerà a essere protagonista nella ricerca di una soluzione definitiva. Parliamo di migliaia di lavoratori ed ex lavoratori delle istituzioni europee che vivono stabilmente sul nostro territorio, contribuiscono alle nostre comunità e hanno diritto a regole certe. Continueremo a seguire la vicenda fino al raggiungimento di un quadro normativo chiaro e condiviso».

L’obiettivo dichiarato resta quello di arrivare nel più breve tempo possibile a una soluzione che garantisca continuità assistenziale e parità di trattamento per tutti i cittadini interessati, in un dossier che riguarda non solo il JRC di Ispra ma più in generale l’intera platea di dipendenti e pensionati delle istituzioni comunitarie presenti in Italia.