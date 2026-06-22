Regione Lombardia investe 240mila euro per i mulini storici: fondi per censimento, tutela e valorizzazione

Regione Lombardia punta sulla valorizzazione dei mulini storici e stanzia 240.000 euro nel triennio 2026-2028 per promuovere, censire e salvaguardare un patrimonio diffuso che racconta secoli di storia e di vita delle comunità locali.

La Giunta regionale ha approvato il programma, proposto dall’assessore alla Cultura Francesca Caruso, che affida a Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste) il supporto tecnico e organizzativo delle attività dedicate ai mulini storici lombardi. Lo stanziamento previsto è di 80.000 euro all’anno fino al 2028.

Un patrimonio da riscoprire

L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere il censimento dei manufatti storici, promuoverne la conoscenza e favorirne la tutela. Si tratta di strutture che per secoli hanno rappresentato un elemento fondamentale dell’economia lombarda e che oggi costituiscono una testimonianza preziosa della storia del territorio.

«I mulini storici hanno fatto parte della vita quotidiana della Lombardia per secoli – spiega l’assessore Francesca Caruso – Nella nostra regione se ne contano circa 700, attualmente in fase di mappatura, costruiti dal Medioevo fino al Novecento. Molti sono ancora poco conosciuti, ma continuano a raccontare una parte importante della nostra storia. Con questo investimento vogliamo contribuire a riportarli all’attenzione dei cittadini e delle comunità locali» – spiega Francesca Caruso.

Presìdi culturali e identitari

Secondo la Regione, i mulini non rappresentano soltanto testimonianze architettoniche o tecnologiche, ma veri e propri beni culturali legati all’identità dei territori: «Questi luoghi sono presìdi di conoscenza, veri e propri beni culturali e una risorsa preziosa che dobbiamo continuare a tutelare» – aggiunge l’assessore alla Cultura che ricorda anche l’impegno già avviato negli anni scorsi per la valorizzazione delle tradizioni legate alla civiltà rurale e alpina, citando il progetto “Lo Pan Ner – I pani delle Alpi”, la manifestazione transfrontaliera nata nel 2016 e riconosciuta a livello europeo come buona pratica per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Coinvolto tutto il territorio lombardo

I mulini storici lombardi si concentrano in particolare lungo corsi d’acqua e canali, soprattutto nell’area del Milanese e nelle province di Lecco e Monza e Brianza, ma le attività previste dal programma interesseranno l’intero territorio regionale.

Le iniziative coinvolgeranno anche proprietari e gestori dei manufatti individuati dalla normativa regionale, con l’obiettivo di costruire una rete capace di valorizzare questi luoghi sia dal punto di vista culturale sia turistico.