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Busto Arsizio/Altomilanese

“Remigrazione e Riconquista” a Comunità Giovanile, è scontro politico: il PD chiede l’intervento del Comune

I democratici condannano duramente l'incontro in programma venerdì 5 giugno a Busto Arsizio, parlando di "concetti discriminatori" e richiamando la giunta alle proprie responsabilità etiche

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Una dura presa di posizione politica scuote il dibattito cittadino a Busto Arsizio. Il circolo locale del Partito Democratico ha diffuso una nota ufficiale per esprimere una “ferma condanna istituzionale e politica” nei confronti di un incontro pubblico in programma per venerdì 5 giugno presso la sede dell’associazione Comunità Giovanile.

Al centro della contestazione c’è l’evento intitolato “Remigrazione e Riconquista”, finalizzato alla presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare promossa da alcune sigle della destra radicale. Secondo i rappresentanti del PD, dietro la forma del dibattito normativo si nasconderebbe in realtà la promozione di concetti discriminatori orientati all’espulsione di residenti stranieri, in aperto contrasto con i principi di uguaglianza della Costituzione.

I democratici focalizzano l’attenzione sullo status della realtà che ospita l’iniziativa: Comunità Giovanile è infatti un’Associazione di Promozione Sociale storicamente accreditata dal Comune di Busto Arsizio. Una condizione di riconoscimento formale che, secondo il PD, dovrebbe imporre precisi doveri etici e democratici, impedendo lo sdoganamento di messaggi improntati all’odio.

L’attacco politico si sposta poi direttamente verso Palazzo Gilardoni. Il Partito Democratico chiede infatti un intervento immediato e ufficiale da parte del sindaco e della giunta, esortandoli a vigilare sulle attività delle associazioni riconosciute e a prendere nettamente le distanze dall’appuntamento. La nota si conclude con un appello alla cittadinanza e alle forze civiche a difesa dei valori democratici e antifascisti di Busto Arsizio, città medaglia di bronzo alla Resistenza.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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