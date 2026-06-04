Rete Rosa festeggia 14 anni di attività a Saronno: in piazza Libertà “ciliegie per tutti”
Sabato 6 giugno l'associazione saronnese impegnata nel contrasto alla violenza di genere celebra il proprio anniversario con un pomeriggio aperto alla cittadinanza nel centro della città
Quattordici anni di impegno accanto alle donne vittime di violenza e alle loro famiglie. Rete Rosa ODV, realtà attiva sul territorio saronnese dal 2012, celebra il proprio anniversario con un’iniziativa aperta alla cittadinanza in programma sabato 6 giugno dalle 15 in piazza Libertà a Saronno.
Lo slogan scelto per l’evento è “Una tira l’altra, una salva l’altra”, un richiamo alle ciliegie protagoniste della giornata ma anche un messaggio simbolico che richiama la solidarietà e il sostegno reciproco tra donne, valori che da sempre caratterizzano l’attività dell’associazione.
Un pomeriggio per incontrare la città
Nel cuore di Saronno, i volontari di Rete Rosa incontreranno cittadini e sostenitori per raccontare il lavoro svolto in questi anni sul fronte della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere.
L’iniziativa sarà anche un’occasione per far conoscere più da vicino le attività dell’associazione, che opera sul territorio offrendo ascolto, orientamento e supporto alle donne che vivono situazioni di difficoltà e violenza.
“Ciliegie per tutti”
Per festeggiare il traguardo dei 14 anni, Rete Rosa distribuirà ciliegie a tutti i partecipanti, trasformando la piazza in un momento di incontro e condivisione.
La scelta del frutto non è casuale: oltre a richiamare la stagione estiva, il messaggio «una tira l’altra» vuole sottolineare l’importanza delle reti di aiuto e della vicinanza tra persone nel contrasto all’isolamento che spesso accompagna le situazioni di violenza domestica e di genere.
Un presidio contro la violenza sulle donne
Patrocinata dal Comune di Saronno, l’iniziativa rappresenta anche un momento per ricordare quanto il tema della violenza contro le donne continui a richiedere attenzione, sensibilizzazione e un costante lavoro culturale.
Dal 2012 a oggi Rete Rosa è diventata un punto di riferimento per molte donne del territorio, promuovendo percorsi di sostegno e contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere.
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