Rete Rosa festeggia 14 anni di attività a Saronno: in piazza Libertà “ciliegie per tutti”

Quattordici anni di impegno accanto alle donne vittime di violenza e alle loro famiglie. Rete Rosa ODV, realtà attiva sul territorio saronnese dal 2012, celebra il proprio anniversario con un’iniziativa aperta alla cittadinanza in programma sabato 6 giugno dalle 15 in piazza Libertà a Saronno.

Lo slogan scelto per l’evento è “Una tira l’altra, una salva l’altra”, un richiamo alle ciliegie protagoniste della giornata ma anche un messaggio simbolico che richiama la solidarietà e il sostegno reciproco tra donne, valori che da sempre caratterizzano l’attività dell’associazione.

Un pomeriggio per incontrare la città

Nel cuore di Saronno, i volontari di Rete Rosa incontreranno cittadini e sostenitori per raccontare il lavoro svolto in questi anni sul fronte della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere.

L’iniziativa sarà anche un’occasione per far conoscere più da vicino le attività dell’associazione, che opera sul territorio offrendo ascolto, orientamento e supporto alle donne che vivono situazioni di difficoltà e violenza.

“Ciliegie per tutti”

Per festeggiare il traguardo dei 14 anni, Rete Rosa distribuirà ciliegie a tutti i partecipanti, trasformando la piazza in un momento di incontro e condivisione.

La scelta del frutto non è casuale: oltre a richiamare la stagione estiva, il messaggio «una tira l’altra» vuole sottolineare l’importanza delle reti di aiuto e della vicinanza tra persone nel contrasto all’isolamento che spesso accompagna le situazioni di violenza domestica e di genere.

Un presidio contro la violenza sulle donne

Patrocinata dal Comune di Saronno, l’iniziativa rappresenta anche un momento per ricordare quanto il tema della violenza contro le donne continui a richiedere attenzione, sensibilizzazione e un costante lavoro culturale.

Dal 2012 a oggi Rete Rosa è diventata un punto di riferimento per molte donne del territorio, promuovendo percorsi di sostegno e contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere.