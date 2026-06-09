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Riapre l’ufficio di Poste Italiane di Lonate Ceppino. E si può chiedere e rinnovare il passaporto

Dopo gli ultimi interventi la sede torna operativa con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l’attivazione dei servizi della Pubblica Amministrazione in modalità Polis. Sono 87 gli interventi Polis già conclusi in provincia di Varese

Poste Italiane ufficio postale

L’ufficio postale di Lonate Ceppino riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, portando a ottantasette le sedi postali coinvolte e rinnovate in provincia di Varese.

Sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di piazza Matteotti, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Disponibili nella sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

L’ufficio torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 ed il sabato fino alle 12.45.

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.

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Roberto Morandi
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Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

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Pubblicato il 09 Giugno 2026
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