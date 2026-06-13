Varese News

Tempo libero

“Ricordi e pensieri di una vita” di Martino Pirone alla biblioteca di Varese

L'autore sarà accompagnato (giovedì 18 giugno alle 18) da Giuseppe Licata, Luigi Manco e Riccardo Chisari

Martino Pirone

Appuntamento con gli incontri d’autore alla Biblioteca Civica di Varese. Giovedì 18 giugno alle ore 18, nella Sala Morselli di via Sacco 9, sarà presentato il libro “Ricordi e pensieri di una vita” di Martino Pirone.

L’autore dialogherà con alcuni ospiti che accompagneranno il pubblico alla scoperta del volume: Giuseppe Licata, consigliere regionale della Lombardia, Luigi Manco, presidente di VareseSempre e Riccardo Chisari, bioarchitetto, artista e scrittore.

L’incontro, organizzato nell’ambito della rassegna Incontri d’autore della Biblioteca Civica, offrirà l’occasione per conoscere da vicino il percorso umano e culturale raccontato da Pirone attraverso ricordi, riflessioni ed esperienze di vita. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata. L’appuntamento si terrà nella Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.