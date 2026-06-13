“Ricordi e pensieri di una vita” di Martino Pirone alla biblioteca di Varese
L'autore sarà accompagnato (giovedì 18 giugno alle 18) da Giuseppe Licata, Luigi Manco e Riccardo Chisari
Appuntamento con gli incontri d’autore alla Biblioteca Civica di Varese. Giovedì 18 giugno alle ore 18, nella Sala Morselli di via Sacco 9, sarà presentato il libro “Ricordi e pensieri di una vita” di Martino Pirone.
L’autore dialogherà con alcuni ospiti che accompagneranno il pubblico alla scoperta del volume: Giuseppe Licata, consigliere regionale della Lombardia, Luigi Manco, presidente di VareseSempre e Riccardo Chisari, bioarchitetto, artista e scrittore.
L’incontro, organizzato nell’ambito della rassegna Incontri d’autore della Biblioteca Civica, offrirà l’occasione per conoscere da vicino il percorso umano e culturale raccontato da Pirone attraverso ricordi, riflessioni ed esperienze di vita. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata. L’appuntamento si terrà nella Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese.
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