Rifiuti abbandonati a Induno Olona: individuati e sanzionati i responsabili

Un brutto episodio di abbandono selvaggio di rifiuti ha colpito la frazione di Olona, a Induno Olona, ma la reazione delle istituzioni è stata immediata. Grazie a un intervento coordinato tra i vari settori del Comune, l’area interessata dallo sversamento abusivo è stata rapidamente bonificata e le indagini hanno già portato al rintraccio dei trasgressori, che dovranno ora pagare per il danno causato alla collettività.

Identificati e sanzionati i responsabili

Le indagini per risalire agli autori del gesto sono state fulminee, condotte dagli agenti della Polizia Locale che sono riusciti a raccogliere gli elementi necessari per dare un nome e un volto ai responsabili. «La Polizia Locale ha svolto le indagini – la ricostruzione dell’Amministrazione Comunale – e già individuato e sanzionato i responsabili». Un risultato che sottolinea l’efficacia del monitoraggio sul territorio, fondamentale per contrastare l’inciviltà di pochi a fronte di una comunità che generalmente rispetta le regole della raccolta differenziata.

La bonifica immediata dell’area

Subito dopo la segnalazione e i rilievi delle forze dell’ordine, è scattato il piano di pulizia per restituire il decoro alla zona colpita. Gli addetti alla manutenzione del paese si sono attivati senza sosta per rimuovere l’immondizia lasciata per strada. «Gli Operai Comunali sono intervenuti subito – la conferma dell’Amministrazione Comunale – come sempre in questi casi, per ripulire e bonificare l’area».

Telecamere accese contro i furbetti dei rifiuti

L’attenzione del Comune sul fronte della tutela ambientale resta altissima e gli strumenti a disposizione per pizzicare chi non rispetta l’ambiente verranno sfruttati al massimo. «I controlli sul territorio proseguono regolarmente – spiegano dal Municipio – anche con il supporto della videosorveglianza, per tutelare l’ambiente e il decoro delle nostre strade». Gli occhi elettronici sparsi nei punti strategici del paese rappresentano infatti un forte deterrente e un aiuto prezioso per le indagini della Polizia Locale.

L’appello alla collaborazione dei cittadini

Per mantenere il territorio pulito e accogliente, l’Amministrazione punta molto sulla sinergia con i residenti, ringraziando chi si comporta correttamente e invitando tutti a segnalare eventuali anomalie. «Un ringraziamento agli agenti e agli operai per la prontezza – conclude la nota dell’Amministrazione Comunale – e ai cittadini che collaborano ogni giorno differenziando correttamente. Per un paese pulito serve l’impegno di tutti. Per segnalazioni di degrado, potete contattare direttamente la Polizia Locale o gli uffici comunali».