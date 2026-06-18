Rifondazione Comunista riapre il Circolo Alto Verbano. E riparte con una cena di autofinanziamento
Il circolo viene dedicato a Pasquale Cutrì: venerdì sera a Creva il momento fondativo e quello conviviale
Il partito della Rifondazione Comunista ricostituisce il Circolo Alto Verbano, che sarà intitolato a Pasquale Cutrì.
E per l’occasione organizza per venerdì 19 giugno a Creva di Luino una cena popolare al Circolo Cavallotti, in via Bissolati 1.
“Numerose le adesioni raccolte fino ad ora, per una serata che sarà un importante momento di socialità e impegno collettivo all’insegna dei valori della pace, della solidarietà e dell’antifascismo”, assicurano dalla federazione provinciale.
“Viviamo infatti una difficile fase storica segnata da guerra, precarietà e disuguaglianze sociali; per questo è importante riaffermare la presenza sul territorio di circoli che possono costituire spazi di aggregazione e attività politica all’insegna dei diritti, del lavoro, della pace e della giustizia sociale; valori e principi che hanno caratterizzato da sempre l’impegno politico di Pasquale Cutrì, a cui sarà intitolato il ricostituito circolo dell’Alto Verbano”.
Alle 18.30 è previsto il momento di ricostituzione del circolo, seguito alle 19.00 dall’aperitivo e dalla cena.
Cena venti euro, prenotazione da Antonio 3703075741
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Prezzi più bassi per tifare i Mastini: via alla campagna abbonamenti giallonera
Domotronix su Incidente sulla Statale 233, traffico in tilt: pesanti code in Valganna
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.