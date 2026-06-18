Rifondazione Comunista riapre il Circolo Alto Verbano. E riparte con una cena di autofinanziamento

Il partito della Rifondazione Comunista ricostituisce il Circolo Alto Verbano, che sarà intitolato a Pasquale Cutrì.

E per l’occasione organizza per venerdì 19 giugno a Creva di Luino una cena popolare al Circolo Cavallotti, in via Bissolati 1.

“Numerose le adesioni raccolte fino ad ora, per una serata che sarà un importante momento di socialità e impegno collettivo all’insegna dei valori della pace, della solidarietà e dell’antifascismo”, assicurano dalla federazione provinciale.

“Viviamo infatti una difficile fase storica segnata da guerra, precarietà e disuguaglianze sociali; per questo è importante riaffermare la presenza sul territorio di circoli che possono costituire spazi di aggregazione e attività politica all’insegna dei diritti, del lavoro, della pace e della giustizia sociale; valori e principi che hanno caratterizzato da sempre l’impegno politico di Pasquale Cutrì, a cui sarà intitolato il ricostituito circolo dell’Alto Verbano”.

Alle 18.30 è previsto il momento di ricostituzione del circolo, seguito alle 19.00 dall’aperitivo e dalla cena.

Cena venti euro, prenotazione da Antonio 3703075741