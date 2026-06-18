Rigenerazione urbana e sostenibilità, la sfida della città del futuro

Come progettare città più verdi, vivibili e resilienti ai cambiamenti climatici? È la domanda al centro dell’incontro “La pianificazione urbanistica per una città verde”, in programma giovedì 25 giugno alle ore 21 a Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno.

L’appuntamento vedrà confrontarsi Andrea Civati, assessore all’Urbanistica del Comune di Varese, Giulia Melica, funzionaria scientifica del Joint Research Centre della Commissione Europea ed esperta di sostenibilità ed efficienza energetica, e Luciano Crespi, architetto e professore ordinario fuori ruolo di Design al Politecnico di Milano.

Al centro del dibattito ci sarà il ruolo della pianificazione urbanistica nel disegnare città più sostenibili, capaci di limitare il consumo di suolo e di valorizzare il patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di rigenerazione urbana. Un cambio di paradigma che si contrappone a modelli di sviluppo che per decenni hanno privilegiato nuove edificazioni e l’espansione urbana, contribuendo alla progressiva impermeabilizzazione del territorio e alla riduzione degli spazi naturali.

Le conseguenze di queste scelte sono oggi sotto gli occhi di tutti: traffico congestionato, inquinamento, rumore, carenza di spazi pubblici e una crescente vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici. Da qui la necessità di ripensare la città come luogo dell’incontro, della socialità e della qualità della vita, con una maggiore attenzione alla mobilità attiva, agli spazi verdi e ai servizi ecosistemici.

Tra i temi che verranno affrontati figurano la riforestazione urbana, la creazione di infrastrutture verdi per mitigare le isole di calore, la deimpermeabilizzazione delle superfici per favorire l’assorbimento delle acque meteoriche e la riduzione del rischio legato agli eventi climatici estremi. Un approccio che punta a ristabilire un equilibrio tra ambiente naturale e costruito, mettendo al centro le esigenze delle persone, in particolare delle fasce più fragili della popolazione come anziani e minori.

Materia spazio libero si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.