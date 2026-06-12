Riki Cellini al Varese Pride 2026: “L’amore domani” sarà l’inno della parata del decennale

Sarà Riki Cellini ad aprire il Varese Pride 2026. Il cantautore varesino salirà sul palco di piazza Monte Grappa sabato 20 giugno alle 16, dando il via alla decima parata del Pride cittadino con il suo nuovo singolo “L’amore domani”, scelto dagli organizzatori come inno dell’edizione che celebra i dieci anni di presenza pubblica della manifestazione sul territorio.

Una canzone che parla di inclusione

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, “L’amore domani” racconta un amore rainbow con uno sguardo intimo e quotidiano, lontano dagli stereotipi e dalla retorica.

Nel testo convivono fragilità e speranza. L’immagine evocata dal verso «tutto cade giù come l’America» richiama un senso di incertezza e precarietà che attraversa il presente, ma che trova nell’amore una forma di resistenza e di fiducia nel futuro.

Il brano diventa così un invito alla normalità dell’inclusione, raccontata attraverso gesti semplici e relazioni autentiche.

Un videoclip che sceglie la semplicità

Lo stesso approccio caratterizza il videoclip del singolo, che evita effetti spettacolari per concentrarsi sulla dimensione concreta delle relazioni.

La narrazione è costruita attraverso frammenti di vita quotidiana, con l’obiettivo di rendere visibile ciò che dovrebbe essere naturale: il diritto di vivere liberamente i propri affetti. Una scelta che rafforza il messaggio della canzone e che ha contribuito a farne il simbolo musicale del Varese Pride 2026.

Nel nuovo album “L’estate tutto l’anno”

“L’amore domani” fa parte del nuovo album “L’estate tutto l’anno”, lavoro che conferma l’identità artistica di Riki Cellini e il suo modo personale di attraversare generi e influenze musicali.

Nel disco convivono pop d’autore, jazz e suggestioni disco, insieme a brani inediti e riletture di classici della tradizione italiana.

«L’estate come filo conduttore del disco è inteso come uno stato mentale, un impulso a guardare oltre, un calore che non svanisce – dice Riki Cellini , presentanto un progetto che mette al centro la ricerca emotiva e la contaminazione tra linguaggi musicali, mantenendo uno stile che da sempre caratterizza il percorso del cantautore varesino.