Rime incise nel marmo, Cast Gold racconta il suo nuovo album “Merce rara” e il suo mondo



La scena rap emergente varesina è stata al centro di una nuova puntata di Chi l’avrebbe mai detto, il podcast di Radio Materia condotto da Orlando Mastrillo e Samuele Biotti. Ospite della trasmissione il giovane rapper Cast Gold, accompagnato dal suo manager Giorgio Lamperti, che ha raccontato il proprio percorso artistico, dalle prime rime scritte durante l’adolescenza fino alla pubblicazione del secondo album, Merce Rara. Tra aneddoti personali, riflessioni sul mercato musicale e il ruolo della comunità artistica locale, l’intervista ha offerto uno spaccato della realtà vissuta da molti giovani musicisti indipendenti.

Dalla lavorazione del marmo alle rime

Dietro il nome d’arte Cast Gold c’è Gabriele, giovane artista di Gazzada Schianno che ogni giorno alterna la musica al lavoro nell’azienda di famiglia specializzata nella lavorazione del marmo. La scrittura, racconta, è diventata nel tempo una necessità personale. Un percorso iniziato durante gli anni della scuola media, quando il rap è diventato uno strumento per affrontare timidezza e momenti difficili. Le idee arrivano in qualsiasi momento della giornata, anche durante il lavoro. Non è raro che una rima nata all’improvviso finisca immediatamente nelle note del telefono per non andare perduta.

“Merce Rara”, un album nato dalla selezione e dalla ricerca

Nel corso della puntata Cast Gold ha parlato anche del suo secondo album, Merce Rara, un progetto che rappresenta un’evoluzione rispetto ai lavori precedenti. Il disco è composto da otto brani selezionati dopo un lungo processo creativo. L’artista ha spiegato di aver accumulato centinaia di appunti e bozze prima di arrivare alla versione definitiva. «È un lavoro molto introspettivo, nato da tanta sperimentazione e dalla voglia di trovare qualcosa che mi rappresentasse davvero» – racconta Cast Gold, rapper. Le influenze arrivano soprattutto dalla vecchia scuola rap americana, ma vengono reinterpretate attraverso una scrittura personale che mette al centro esperienze, emozioni e riflessioni.

Materia come luogo di incontro

Durante la trasmissione è emerso anche il ruolo svolto da Materia nella crescita della scena musicale locale. Lo spazio libero di Varesenews è diventato nel tempo un punto di riferimento per giovani artisti grazie a corsi di scrittura, momenti di confronto e occasioni per esibirsi dal vivo. Proprio da queste attività sono nate molte collaborazioni e amicizie, compresa quella tra Cast Gold e diversi componenti della sua crew, un gruppo di ragazzi che condivide la passione per il rap, il freestyle e la produzione musicale.

Le difficoltà della musica indipendente

L’intervista ha affrontato anche alcune delle criticità che caratterizzano il percorso degli artisti emergenti. Tra queste il peso sempre maggiore dei social media nella promozione della musica e la difficoltà di trovare spazi dove esibirsi. Secondo gli ospiti, per molti giovani rapper e musicisti indipendenti la mancanza di locali disposti a investire nella musica dal vivo rappresenta uno degli ostacoli principali alla crescita artistica. Nonostante le difficoltà, la scena locale continua a produrre nuove esperienze e nuovi talenti, sostenuti da una rete di relazioni che trova proprio in luoghi come Radio Materia uno spazio di confronto e sviluppo.