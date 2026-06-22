Rinviata la proiezione di “Giulio Regeni. Tutto il male del mondo”: recupero il 25 agosto ai Giardini Estensi
Rinvio per la proiezione di “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”, prevista per la serata di lunedì 22 giugno alle 21.45, ai Giardini Estensi
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