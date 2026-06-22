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Rinviata la proiezione di “Giulio Regeni. Tutto il male del mondo”: recupero il 25 agosto ai Giardini Estensi

Rinvio per la proiezione di “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”, prevista per la serata di lunedì 22 giugno alle 21.45, ai Giardini Estensi

Adunata per Giulio Regeni

Rinvio per la proiezione di “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, prevista per la serata di lunedì 22 giugno alle 21.45, ai Giardini Estensi di Varese all’interno della programmazione di Esterno Notte.

L’associazione ha comunicato la decisione di recuperare il film martedì 25 agosto alle 21.15, sempre nella cornice dei Giardini Estensi. Una scelta dettata dalla volontà di mantenere in cartellone un titolo particolarmente sentito dagli organizzatori.

Filmstudio 90 ricorda inoltre che la pellicola aderisce all’iniziativa ministeriale Cinema Revolution, che consente al pubblico di assistere alla proiezione al prezzo ridotto di 3,50 euro.

Nelle prossime ore verranno fornite informazioni anche sugli altri appuntamenti in programma questa settimana: “Gioia mia”, previsto per martedì 23 giugno, e “Il delitto del 3° piano”, in calendario mercoledì 24 giugno.

«Siamo davvero dispiaciuti e ci scusiamo per tutto il disagio causato a voi spettatori», scrive lo staff di Filmstudio 90 nel messaggio rivolto al pubblico.

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Pubblicato il 22 Giugno 2026
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