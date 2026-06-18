Rinviati a giudizio i 22 manifestanti del bosco di via Curtatone a Gallarate

Al termine dell’udienza preliminare, sono state rinviate a tutte a giudizio le 22 persone imputate per i fatti di via Curtatone nel settembre 2024, per vari reati: erano i manifestanti che contestavano la costruzione di una scuola al posto del boschetto nel quartiere Cascinetta, poi abbattuto pressoché integralmente.

L’udienza di inizio del processo si terrà il 16 novembre .

Il Comune di Gallarate (proprietario dell’area boscata poi abbattuta) è stato ammesso come parte civile, salvo che per le contestazioni di reato di resistenza a pubblico ufficiale, perché la Polizia Locale non era presente in quegli specifici episodi.

I fatti contestati risalgono al periodo tra il mese di agosto e il 3 ottobre.

Le accuse riguardano momenti diversi, tra i giorni del 30 e 31 agosto, del 15 settembre e più in generale – come detto – il periodo fino al 3 ottobre, il giorno dello sgombero.

Un gruppo di venti persone, quindi la quasi totalità, è accusato di “invasione di terreni ed edifici (articolo 633) per essere entrati nel boschetto dopo che era stato recintato, con procedura d’ufficio essendo un terreno di proprietà pubblica. Altri sono imputati per resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale, per specifici episodi.

Varia è l’età delle persone coinvolte: le ragazze più giovani sono ventiduenni, il più anziano è un gallaratese oggi settantenne.

In parte sono residenti a Gallarate e immediati dintorni, in parte – soprattutto i più giovani attivisti ambientali – anche in altre zone di Lombardia e in Piemonte.

“Lotta insieme per la salute dei bambini, il bosco e gli animali”

Fuori dal tribunale anche in questa udienza c’era un presidio in solidarietà agli imputati: “Proseguiamo insieme, imputati e altri presenti in quei giorni, nella lotta intrapresa. Proseguiamo insieme, come una comunità, convinta che si dovesse difendere il diritto alla salute dei bambini, il bosco, gli animali che vi abitavano”.