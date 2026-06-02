Ripartono a Sesto Calende gli incontri dell’associazione Pace e Convivenza: riflessioni su territorio e progresso

Riprendono mercoledì 10 giugno gli incontri dell’associazione Pace e Convivenza presso la Fondazione Piatti di Sesto Calende. L’iniziativa ha l’obiettivo sia di far conoscere una realtà sanitaria e assistenziale importante del territorio, sia di offrire momenti di riflessione condivisa su temi e valori di attualità.

L’appuntamento sarà dedicato alla visione di alcune scene del film La vita va così (2025), diretto da Riccardo Milani. Attraverso il linguaggio cinematografico si affronteranno temi centrali come la difesa della propria terra, il legame tra le persone e il significato autentico di progresso.

Il film, ispirato alla storia reale del pastore sardo Ovidio Marras, racconta la vicenda dell’uomo che si oppose alla costruzione di un resort di lusso sulla spiaggia di Capo Malfatano, rifiutando di vendere il proprio terreno e avviando una battaglia legale contro la società edilizia. Una storia che ruota attorno al principio secondo cui “non tutto si può comprare”.

Un racconto definito ironico e appassionato, che diventa occasione di confronto sui valori della resistenza, delle radici e della coesione sociale.

L’incontro si terrà mercoledì 10 giugno alle ore 20.45 in via Lombardia 14, a Sesto Calende, presso la sede della Fondazione Piatti.