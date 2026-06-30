Ristorni frontalieri, Pellicini: “Subito il tavolo di lavoro proposto dal Ministro Giorgetti”

«La decisione del Consiglio di Stato ticinese di sospendere il versamento di una parte dei ristorni, sebbene assunta contro il parere del Consiglio Federale di Berna, non può non preoccupare» dichiara il deputato e sindaco di Luino, Andrea Pellicini, in merito al provvedimento d’oltrefrontiera che incide in modo diretto sulle risorse destinate alle amministrazioni locali della fascia confinaria.

Il parlamentare interviene per sostenere il percorso di mediazione avviato a livello governativo per sbloccare la situazione di stallo. «Per tale motivo condivido la proposta del Ministro Giorgetti di riunire subito attorno a un tavolo di lavoro i rappresentanti di Lombardia e Ticino perché vengano affrontate direttamente tutte le questioni rimaste in sospeso con riguardo ai ristorni».

La richiesta del primo cittadino si concentra sull’inclusione degli amministratori del territorio nella trattativa bilaterale, poiché i municipi utilizzano questi fondi per l’erogazione dei servizi ordinari. «Auspico la presenza al tavolo, accanto alla Regione Lombardia, dei rappresentanti dei Comuni di frontiera, destinatari di queste risorse fondamentali per la gestione degli enti» aggiunge il sindaco. I rappresentanti dei territori di confine hanno avviato i primi contatti istituzionali per coordinare la posizione dei sindaci. «In tal senso è positivo che si sia già attivato il Presidente dell’associazione dei comuni Massimo Mastromarino» conclude Pellcini.