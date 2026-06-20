Ritorno in casa Varesina Calcio: Andrea Scandola è di nuovo il direttore sportivo delle fenici
La società rossoblù ha annunciato il ritorno del dirigente dopo l'esperienza biennale alla Pro Sesto affidandogli la costruzione della squadra per le prossime due stagioni
Prima mossa verso la nuova stagione per la Varesina, che riabbraccia il direttore sportivo Andrea Scandola. Per il dirigente si tratta di un ritorno a Venegono Superiore, dove rivestirà un ruolo operativo fondamentale per programmare le prossime mosse di mercato e gettare le basi del nuovo corso del club rossoblù.
Sottoscritto un accordo biennale
La trattativa si è conclusa positivamente con la firma di un contratto biennale. Scandola si metterà immediatamente al lavoro per la costruzione della squadra, definendo le strategie per la rosa del presente e del futuro. La scelta della dirigenza garantisce continuità temporale a un progetto tecnico che punta a confermare la Varesina ai vertici del calcio dilettantistico.
Un ritorno voluto dalla proprietà
Il nome di Scandola non è nuovo nell’ambiente rossoblù. Il Direttore Sportivo torna infatti alla Varesina dopo aver vissuto le ultime due stagioni nel calcio professionistico alla Pro Sesto. Il suo profilo è stato fortemente voluto e individuato dalla proprietà della famiglia Di Caro come la figura ideale per inaugurare un nuovo ciclo sportivo.
Nuove motivazioni per il club rossoblù
Il club ha espresso grande entusiasmo per questa operazione, sottolineando come l’ambiente abbia bisogno di affrontare questa nuova fase con idee chiare, forte motivazione e un pizzico di rivalsa agonistica. Da parte di tutta la società è arrivato un caloroso bentornato al nuovo Direttore Sportivo, accompagnato dai migliori auguri di buon lavoro per l’avventura appena cominciata.
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