Ritrova il portafoglio smarrito ad Angera e lo riporta a casa del proprietario a Casciago: “Vorrei ringraziarlo di persona”
Il gesto di uno sconosciuto che si è presentato alla porta di un'abitazione per restituire il portafoglio perso la sera prima. Il proprietario scrive alla redazione: "Un atto di correttezza e civiltà"
C’è chi trova un portafoglio e se lo mette in tasca, e chi invece si prende la briga di rintracciare il proprietario e riportarglielo fino a casa. È quello che è successo tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno tra Angera e Casciago, e che un nostro lettore, Gabriele Brugnoni, ha voluto raccontarci con una lettera.
Giovedì sera si è accorto di aver smarrito il portafoglio, molto probabilmente nella zona di Angera. Il giorno successivo, una persona si è presentata alla porta della sua abitazione a Casciago e ha consegnato il portafoglio al figlio. «Preso alla sprovvista, mio figlio si è limitato a ringraziarla, senza chiedere il nome o un recapito», scrive il lettore.
Ed è proprio questo il motivo della lettera: «Mi farebbe molto piacere poter esprimere la mia gratitudine a questa persona per il gesto di correttezza e di civiltà che ha compiuto».
Se la persona che ha riconsegnato il portafoglio si riconosce in questo episodio e desidera mettersi in contatto con il proprietario, può farlo scrivendo alla redazione di VareseNews, che farà da tramite.
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