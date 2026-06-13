Roberto Puricelli torna in Forza Italia: “Valore aggiunto importante”
L'ex vicesindaco era stato eletto in consiglio comunale con una lista civica. Ora rimette la casacca "azzurra" accolto dai segretari Longhini e Leggio
L’ufficializzazione avverrà con il prossimo Consiglio Comunale, quando nel gruppo consiliare di Forza Italia si conterà una figura in più. Roberto Puricelli infatti torna nel partito “azzurro” e permette di accrescere la compagine di Palazzo Estense che passa così da tre a quattro esponenti.
Puricelli, che a Varese è una figura storica del partito fondato da Silvio Berlusconi (fu sia vicesindaco sia presidente del consiglio comunale), alle ultime elezioni amministrative era stato eletto nella lista civica “Per una Grande Varese – Varese città giardino per Bianchi sindaco”. Ora il ritorno alla “casa madre” accolto dal segretario provinciale Simone Longhini (con Puricelli nella foto in alto).
«Bentornato a casa a Roberto – scrive Longhini – La sua grande esperienza politica e amministrativa porterà un valore aggiunto importante al nostro gruppo e al partito consentendoci di preparare al meglio la sfida per le amministrative del 2027».
Sulla decisione di Puricelli interviene anche Salvatore Leggio, segretario cittadino: «Siamo al lavoro per costruire un’alternativa seria e credibile alla giunta di centrosinistra e il contributo di Roberto potrà essere molto utile al gruppo, al partito e all’intera coalizione di centrodestra».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.