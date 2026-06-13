Roberto Puricelli torna in Forza Italia: “Valore aggiunto importante”

L’ufficializzazione avverrà con il prossimo Consiglio Comunale, quando nel gruppo consiliare di Forza Italia si conterà una figura in più. Roberto Puricelli infatti torna nel partito “azzurro” e permette di accrescere la compagine di Palazzo Estense che passa così da tre a quattro esponenti.

Puricelli, che a Varese è una figura storica del partito fondato da Silvio Berlusconi (fu sia vicesindaco sia presidente del consiglio comunale), alle ultime elezioni amministrative era stato eletto nella lista civica “Per una Grande Varese – Varese città giardino per Bianchi sindaco”. Ora il ritorno alla “casa madre” accolto dal segretario provinciale Simone Longhini (con Puricelli nella foto in alto).

«Bentornato a casa a Roberto – scrive Longhini – La sua grande esperienza politica e amministrativa porterà un valore aggiunto importante al nostro gruppo e al partito consentendoci di preparare al meglio la sfida per le amministrative del 2027».

Sulla decisione di Puricelli interviene anche Salvatore Leggio, segretario cittadino: «Siamo al lavoro per costruire un’alternativa seria e credibile alla giunta di centrosinistra e il contributo di Roberto potrà essere molto utile al gruppo, al partito e all’intera coalizione di centrodestra».