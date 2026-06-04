Rovellasca, dopo i successi nazionali del twirling arriva il saggio di fine anno “Profumo d’estate”

Dopo un fine settimana ricco di soddisfazioni arriva l’appuntamento con il saggio di fine anno dell’Asd Gruppo Majorettes Rovellasca, in programma questa sera, giovedì 4 giugno, alle 20.45 al Palazzetto Sergio Bianchi di Rovellasca. Lo spettacolo, intitolato “Profumo d’estate”, sarà l’occasione per festeggiare insieme una stagione che ha regalato importanti risultati sportivi agli atleti della società.

Nei giorni scorsi il gruppo ha infatti partecipato alle competizioni di Lignano Sabbiadoro, tornando a casa con un ricco medagliere conquistato tra gare promozionali, Coppa Italia e Campionati nazionali.

Una stagione da ricordare

Tra i risultati ottenuti spicca il primo posto di Elettra C. nella categoria X-Strutting Promozionale.

Nella Coppa Italia categoria B sono arrivati i successi di Matilde G. e Sara A. nel Duo Junior, di Martina S. nell’X-Strutting Youth e di Aurora T. nella Dance Junior. Sul podio anche Nicolò S., secondo nel Tecnico Cadetti, Martina S. e Sara S., seconde nel Duo Youth, Matilde G., seconda nella Dance Junior, e Gaia D., seconda nella Dance Senior. Terzi posti invece per Martina S. nel Tecnico Youth e Sara A. nel Tecnico Senior.

Ancora più prestigiosi i risultati ottenuti nel Campionato Nazionale categoria A, dove Sara S. ha conquistato due titoli italiani nel Tecnico e nell’X-Strutting Cadetti, mentre Aurora T. si è imposta nell’X-Strutting Junior e Nicolò S. nel Solo Showtwirl Cadetti. Medaglia di bronzo per Gaia D. nell’X-Strutting Senior.

Il saggio per festeggiare atleti e famiglie

I risultati ottenuti rappresentano il coronamento di mesi di allenamenti, impegno e sacrifici condivisi da atleti, tecnici e famiglie. Proprio per questo il saggio di questa sera avrà un significato particolare: non solo uno spettacolo aperto al pubblico, ma anche un momento per celebrare una stagione sportiva particolarmente positiva.

Sul parquet del palazzetto si alterneranno esibizioni, coreografie e performance di twirling che racconteranno il lavoro svolto durante l’anno e accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, movimento ed energia, richiamando l’atmosfera estiva evocata dal titolo dello spettacolo.

Il Gruppo Majorettes Rovellasca invita cittadini, familiari e appassionati a partecipare alla serata, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno associativo.