Rovellasca ospita la sesta edizione del “Circuito dei Parchi”: torna il torneo di scacchi all’aperto
Domenica 21 giugno il Circolo scacchistico La Ruota del Cavallo Manera organizza una nuova giornata di gioco all'aria aperta in collaborazione con la Biblioteca e il Comune di Rovellasca
Una domenica dedicata agli appassionati degli scacchi, ma anche a chi vuole avvicinarsi a questo gioco in un contesto all’aria aperta. Il 21 giugno il Parco Burghé di Rovellasca farà da cornice alla sesta edizione del “Circuito dei Parchi”, torneo individuale di scacchi a cadenza rapid organizzato dal Circolo scacchistico La Ruota del Cavallo Manera in collaborazione con la Biblioteca e il Comune di Rovellasca.
L’iniziativa è aperta a tutti e punta a coniugare sport, natura e socialità, offrendo l’opportunità di confrontarsi sulla scacchiera in un ambiente immerso nel verde.
La competizione si svolgerà secondo le regole della Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE) nella versione Rapid. Ogni giocatore avrà a disposizione 12 minuti di riflessione e il torneo si articolerà in cinque turni con abbinamenti secondo il sistema svizzero.
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 40 persone. Le iscrizioni saranno gratuite e potranno essere effettuate direttamente sul posto prima dell’inizio delle partite.
L’area di gioco sarà allestita al Parco Burghé, nei pressi della biblioteca comunale, con i tavoli distribuiti all’interno del parco per favorire una migliore fruizione degli spazi.
Le iscrizioni si chiuderanno alle 14.45, mentre l‘avvio del torneo è previsto per le 15. La premiazione dei vincitori si terrà indicativamente alle 17.30.
In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 28 giugno 2026.
Per quanto riguarda la classifica finale, in caso di parità verranno applicati i criteri di spareggio previsti dal regolamento, tra cui l’incontro diretto, la classifica avulsa e i punteggi Buchholz.
Saranno premiati con una medaglia i primi tre classificati, mentre tutti i partecipanti riceveranno una medaglia ricordo.
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