Rovellasca ottiene 130mila euro per il trasporto sociale: il servizio partirà ad agosto e durerà fino al 2028

Una buona notizia per Rovellasca e, in particolare, per le persone più fragili del paese. Grazie all’approvazione definitiva di alcuni emendamenti alla legge di Bilancio in Senato, al Comune sono stati assegnati 130mila euro che saranno destinati interamente al potenziamento dei servizi sociali attraverso un nuovo progetto di trasporto dedicato ai cittadini che necessitano di assistenza negli spostamenti.

Le risorse consentiranno di attivare un servizio che verrà realizzato in collaborazione con i volontari della Croce Azzurra, realtà da anni impegnata sul territorio nel sostegno alla comunità e nelle attività di carattere socio-sanitario.

Un aiuto concreto per le persone più fragili

L’obiettivo dell’intervento è garantire un supporto concreto a chi, per ragioni di età, salute o condizioni personali, incontra difficoltà negli spostamenti quotidiani, in particolare per raggiungere strutture sanitarie, servizi assistenziali e luoghi di interesse pubblico.

L’investimento punta quindi a rafforzare la rete di sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione, offrendo una risposta pratica a un bisogno sempre più sentito in molti comuni.

Servizio attivo per tre anni

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, il nuovo servizio entrerà in funzione il 1° agosto 2026 e rimarrà operativo fino al 31 luglio 2028, garantendo così una copertura pluriennale e una programmazione stabile dell’attività.

La disponibilità delle risorse permetterà di sostenere il servizio senza gravare ulteriormente sul bilancio comunale, assicurando continuità a un’attività considerata essenziale per numerosi cittadini.

Un finanziamento che accelera le risposte ai cittadini

L’amministrazione sottolinea come il finanziamento rappresenti un risultato importante per il territorio, ottenuto grazie alle modifiche approvate nell’ambito della legge di Bilancio.

Secondo il Comune, l’intervento consentirà di ridurre i tempi necessari per l’attivazione del progetto e di fornire risposte rapide a chi necessita di un supporto negli spostamenti, mettendo al centro i bisogni delle persone e valorizzando il ruolo del volontariato locale.