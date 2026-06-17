Rovello Porro ricorda Rinaldo Guerini: un albero in memoria dello storico presidente di Ave

Un albero per ricordare una delle figure più conosciute e apprezzate del volontariato rovellese. Sabato 20 giugno alle 11, nel parcheggio di via Verdi a Rovello Porro, si terrà una cerimonia di commemorazione per Rinaldo Guerini, con la piantumazione di un albero dedicato allo storico presidente dell’Associazione Verde Età (Ave), scomparso all’età di 74 anni lo scorso mese di novembre.

L’iniziativa, promossa da Ave con il patrocinio del Comune di Rovello Porro, coinvolgerà associazioni e cittadini in un momento di ricordo collettivo dedicato a una persona che per anni è stata un punto di riferimento per la vita sociale del paese.

Una vita dedicata al volontariato

La scomparsa di Rinaldo Guerini aveva suscitato profonda commozione in tutta la comunità. Presidente e anima di Ave, l’associazione impegnata in numerose attività a favore del territorio, Guerini era conosciuto per la sua disponibilità, il suo entusiasmo e la capacità di coinvolgere persone di tutte le età nelle iniziative di volontariato.

Alla notizia della sua morte erano stati molti i messaggi di cordoglio arrivati da cittadini, associazioni e istituzioni.

«Oggi ci lascia il presidente. L’uomo che ci ha insegnato che il volontariato non è tempo perso ma uno stile di vita dettato dal cuore, intriso nell’anima. Ave è e sempre sarà Rinaldo Guerini» avevano scritto i soci dell’associazione attraverso le parole di Giuseppe Premoli.

Anche l’amministrazione comunale aveva voluto ricordarne l’impegno: «Ne ricordiamo il grande impegno nei confronti della cittadinanza e la disponibilità mai venuta meno di fronte ad ogni richiesta di collaborazione».

Un albero come simbolo di memoria

La cerimonia di sabato vuole trasformare quel ricordo in un segno concreto e duraturo. La piantumazione di un albero rappresenta infatti un gesto simbolico che richiama i valori della crescita, della continuità e dell’attenzione verso il bene comune che hanno caratterizzato l’attività di Guerini all’interno di Ave.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e alle associazioni rovellesi che hanno condiviso con lui anni di attività e iniziative a favore della comunità.

Al termine della commemorazione è previsto un piccolo rinfresco offerto dall’associazione.

Centro raccolta di via Ariosto chiuso durante la cerimonia

Per consentire ai volontari di partecipare all’iniziativa, sabato mattina il Centro raccolta rifiuti di via Ariosto resterà chiuso dalle 10 alle 12.

La struttura riaprirà regolarmente nel pomeriggio secondo i consueti orari di servizio.

La chiusura temporanea vuole permettere ai soci di Ave di prendere parte a un momento particolarmente significativo per l’associazione e per l’intera comunità di Rovello Porro.