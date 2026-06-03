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Ruba il portafoglio con il permesso di soggiorno e chiede il riscatto per restituirlo: arrestato un 47enne a Varano Borghi

Aveva preteso 120 euro per restituirlo. Tradito dal servizio di pedinamento dei Carabinieri, è finito in manette. In casa sua anche droga sintetica e bilancino di precisione

carabinieri

Un uomo di 47 anni, originario del Centro America, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Ternate con l’accusa di estorsione, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallarate.

Tutto è partito dalla denuncia di un cittadino pakistano che aveva subito il furto del portafoglio, al cui interno si trovava anche il permesso di soggiorno. Poco dopo il furto, la vittima era stata contattata dal malvivente: con la tecnica del cosiddetto “cavallo di ritorno”, l’uomo aveva preteso 120 euro in cambio della restituzione dei documenti.

I militari, ricevuta la segnalazione, hanno predisposto un servizio di osservazione nel luogo concordato per lo scambio. Al momento della consegna del denaro, sono intervenuti bloccando il 47enne in flagranza di reato.

La perquisizione domiciliare successiva ha portato ulteriori scoperte: nell’abitazione dell’arrestato i Carabinieri hanno trovato 15 grammi di MDPV, una droga sintetica, un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi e 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il portafoglio e i documenti sono stati immediatamente restituiti alla vittima. L’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Varese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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