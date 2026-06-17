Rugby Sound Festival a Legnano: ecco tutti i concerti in programma per l’estate 2026

Tutto è pronto per il taglio del nastro della venticinquesima edizione del Rugby Sound Festival. Quello che nacque nel 1999 come un piccolo raduno societario per autofinanziare le attività del Rugby Parabiago si appresta oggi, a distanza di un quarto di secolo, a riconfermarsi come uno degli appuntamenti open-air più importanti, eclettici e frequentati dell’intera penisola italiana.

Dal 2 al 18 luglio, lo scenario suggestivo dell’Isola del Castello di Legnano tornerà a trasformarsi nel cuore pulsante della musica dal vivo. Forte dello straordinario successo dello scorso anno, che ha registrato un record di oltre 50.000 spettatori, la formula vincente del binomio tra la sigla Shining Production e il club del Rugby Parabiago alza ulteriormente l’asticella, proponendo una line-up in grado di intercettare trasversalmente diverse generazioni e gusti musicali.

L’identità del festival, patrocinato dal Comune di Legnano, d’altronde risiede proprio in questo: saper coniugare lo spirito del “terzo tempo” rugbistico — fatto di condivisione, ottima cucina con l’immancabile street food, fiumi di birra e forte socialità — con produzioni concertistiche di assoluto rilievo. Un’esperienza a tutto tondo che valorizza la storia e lo spazio urbano del territorio lombardo immettendolo direttamente nei circuiti della grande musica live.

A infiammare l’entusiasmo della vigilia è stato il recente annuncio della partecipazione straordinaria di un’icona mondiale: Manu Chao. Il cantautore franco-spagnolo, paladino della patchanka e dei ritmi meticci, si esibirà sul palco legnanese martedì 21 luglio in una speciale coda festivaliera, portando a Legnano un pezzo di storia della musica ribelle e globale.

La programmazione ufficiale prenderà invece il via il 2 luglio con il live di Tony Pitony, una data di apertura che ha già fatto registrare il primo trionfale “sold out” di questa edizione. Il giorno successivo, il 3 luglio, sarà il turno del pop colto e urbano di Madame, l’artista vicentina considerata oggi una delle voci più originali, poetiche e profonde della nuova scena cantautorale italiana.

Il primo weekend del festival regalerà grandi serate nostalgiche ed energetiche. Il 4 luglio spazio allo show interattivo e generazionale “Voglio Tornare Negli Anni 90”, mentre la settimana successiva vedrà il ritorno sul palco del rock demenziale e geniale di Elio e le Storie Tese (9 luglio).

Venerdì 10 luglio si preannuncia un appuntamento imperdibile per gli amanti del rock elettronico e dell’alternative italiano: l’Isola del Castello accoglierà infatti i Subsonica, che saranno eccezionalmente anticipati sul palco dai leggendari Casinò Royale e da TÄRA. Spazio anche alle sonorità nate nei primi anni duemila con la scatenata accoppiata formata dai Finley e dal party-fenomeno Teenage Dream (11 luglio).

Per gli appassionati di hip-hop e sonorità urban, la notte da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 16 luglio, quando il palco sarà dominato dall’inconfondibile energia trascinante di Salmo (opening act affidato a 18K e Scar). La chiusura formale del festival, sabato 18 luglio, sarà infine affidata ai ritmi dance della Zarro Night, che vedrà come ospiti d’eccezione il collettivo milanese Il Pagante.

IL CALENDARIO COMPLETO DEI LIVE (EDIZIONE 2026) E INFO UTILI

2 Luglio: Tony Pitony (Sold Out)

3 Luglio: Madame

4 Luglio: Voglio Tornare Negli Anni 90

9 Luglio: Elio e le Storie Tese

10 Luglio: Subsonica (in apertura: Casinò Royale + TÄRA)

11 Luglio: Finley + Teenage Dream

16 Luglio: Salmo (in apertura: 18K + Scar)

18 Luglio: Zarro Night (special guest: Il Pagante)

21 Luglio: Manu Chao (Evento Speciale)

I concerti si terranno presso l’Isola del Castello di Legnano (Milano). All’interno dell’area festival saranno attivi numerosi punti ristoro di street food, bar dedicati e ampie aree relax. I biglietti per i singoli eventi sono disponibili in prevendita sui circuiti autorizzati TicketOne, Ticketmaster e direttamente tramite il portale ufficiale della manifestazione: www.rugbysound.it.