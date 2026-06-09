Salamella e rock’n’roll: il Casorate Sound Fest 2026 festeggia i 10 anni di Agencas

Casorate Sempione si prepara a vivere un fine settimana di musica e di convivialità, con la sesta edizione del Casorate Sound Fest, in programma il 12, 13 e 14 giugno all’Area Feste del paese. Quella del 2026 sarà però un’edizione speciale, perché coinciderà con un importante traguardo per Agencas, l’associazione organizzatrice che celebra i suoi primi dieci anni di attività.

Nata con l’obiettivo di promuovere iniziative aggregative e valorizzare il territorio, Agencas ha costruito nel corso degli anni una rete di volontari, sostenitori e cittadini che hanno contribuito a rendere il Casorate Sound Fest uno degli appuntamenti più attesi dell’estate locale. Per questo motivo l’edizione del decennale si annuncia come la più significativa di sempre, pensata non soltanto come una festa musicale ma come un’occasione per ripercorrere un percorso fatto di impegno, amicizia e partecipazione.

Per tre serate consecutive l’Area Feste ospiterà concerti dal vivo, cucina, birra e attività per tutte le età.

Ad aprire il festival, venerdì 12 giugno dalle 20, sarà una serata dedicata all’hard rock e al metal internazionale.

Sul palco saliranno i Silky Stone, tribute band alternative e nu metal, seguiti dai Magnetika, formazione che rende omaggio ai Metallica, e dai Kill Your Idols, tributo ai Guns N’ Roses. Un programma che promette energia e grandi classici del rock mondiale.

Sabato 13 giugno il festival cambierà atmosfera ma manterrà alta l’intensità con il concerto dei Vaskom, una delle tribute band dedicate a Vasco Rossi più apprezzate del panorama nazionale. Il pubblico potrà rivivere le canzoni che hanno accompagnato diverse generazioni di italiani, in uno spettacolo che punta a coinvolgere fan di ogni età.

La chiusura, domenica 14 giugno, sarà affidata a Lo Strano Percorso, tribute band dedicata a Max Pezzali e agli 883. Una serata pensata per cantare insieme le hit che hanno segnato gli anni Novanta e Duemila, trasformando il festival in una grande festa collettiva all’insegna della nostalgia e del divertimento.

«Sono passati dieci anni da quando tutto è iniziato» spiegano gli organizzatori. «Dieci anni dopo siamo ancora qui, con la stessa passione, la stessa voglia di fare e la stessa convinzione che stare insieme sia il modo migliore per costruire qualcosa di bello. Il Casorate Sound Fest è diventato molto più di un evento: è una tradizione che vogliamo festeggiare insieme a tutta la comunità».

Durante tutte le serate saranno attivi il servizio cucina, lo stand birra e un’area dedicata ai bambini con giochi e intrattenimento. Per informazioni e prenotazioni dei tavoli è possibile contattare il numero WhatsApp 371 4577273.

L’appuntamento è quindi per il 12, 13 e 14 giugno all’Area Feste di Casorate Sempione, per un’edizione che unirà musica e divertimento alla celebrazione di un decennio di attività associativa al servizio della comunità.