Salario giusto e lotta al dumping, Confcommercio Varese accende il confronto sul Decreto 1° Maggio

Non soltanto retribuzioni, ma welfare, formazione, assistenza sanitaria integrativa, bilateralità e qualità della contrattazione. È da qui che passa il concetto di “salario giusto” introdotto dal Decreto 1° Maggio e al centro del webinar online organizzato da Confcommercio Uniascom Provincia di Varese per approfondire le ricadute della nuova normativa sul mondo delle imprese.

Un confronto che ha riunito rappresentanti delle associazioni di categoria, professionisti ed esperti del mercato del lavoro: Rudy Collini, presidente di Confcommercio Uniascom Provincia di Varese, Michele Frattini, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese, Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT, e Andrea Chiriatti, direttore dell’Area Relazioni Sindacali di FIPE Confcommercio.

NON SOLO SALARIO

Ad aprire i lavori è stato Collini, che ha invitato a superare una lettura esclusivamente economica del salario. «Quando parliamo di valore del lavoro non dobbiamo fermarci alla busta paga», ha spiegato, sottolineando come all’interno dei contratti collettivi trovino spazio strumenti che incidono concretamente sulla qualità del rapporto di lavoro, dalla formazione professionale alla bilateralità, fino alle misure di welfare e assistenza.

Secondo il presidente di Confcommercio Varese, una delle sfide principali sarà accrescere la consapevolezza di imprese e lavoratori rispetto a questi contenuti. «Probabilmente non è ancora chiaro a tutti ciò che è compreso nel costo del lavoro. Il compito delle associazioni sarà proprio quello di informare e spiegare il valore complessivo di questi strumenti».

CHE COSA È GIUSTO

Il cuore del dibattito si è concentrato sul nuovo concetto di “salario giusto”, definizione che sostituisce quella di salario minimo e che, come ha evidenziato Frattini, introduce una prospettiva più ampia. «Il giusto non è una cifra fissata per legge, ma un sistema che richiede contratti collettivi forti, rappresentanza effettiva e controlli adeguati», ha osservato.

Il decreto individua infatti nel trattamento economico complessivo il parametro di riferimento per valutare la correttezza della retribuzione. Non solo paga base, dunque, ma anche mensilità aggiuntive, indennità, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e welfare contrattuale. Un impianto che punta a contrastare il dumping contrattuale e a premiare le imprese che applicano i contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

UN’INFRASTRUTTURA DEMOCRATICA DEL LAVORO

Sul tema si è soffermato anche Seghezzi, che ha definito la contrattazione collettiva una vera e propria «infrastruttura democratica del lavoro». Consentire che alcuni operatori competano abbattendo il costo del lavoro attraverso contratti scarsamente rappresentativi, ha spiegato, significa alterare le regole della concorrenza e penalizzare le imprese che rispettano gli accordi sottoscritti dalle principali organizzazioni datoriali e sindacali. Una dinamica che rischia di produrre effetti negativi non soltanto sui salari, ma anche sugli investimenti, sull’innovazione e sulla qualità complessiva del sistema economico.

IL CONTRATTO COLLETTIVO FA RIFERIMENTO AL SISTEMA

Sulla stessa linea Chiriatti, che ha ricordato come un contratto collettivo non possa essere ridotto alla sola componente retributiva. «Non è un vestito da indossare a pezzi», ha affermato, richiamando il valore dell’intero sistema costruito attorno alla contrattazione, dagli enti bilaterali alla formazione, fino agli strumenti di sostegno per imprese e lavoratori. Accanto al tema del salario, il webinar ha approfondito le misure di sostegno all’occupazione previste dal decreto, tra cui i bonus destinati alle assunzioni di giovani e donne, gli incentivi per le Zone Economiche Speciali e le agevolazioni per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

Proprio parlando di occupazione giovanile, Chiriatti ha posto l’attenzione all’apprendistato, strumento che, a suo giudizio, meriterebbe maggiore diffusione («È poco utilizzato»). Pur riconoscendo l’utilità degli incentivi introdotti dal decreto, il direttore dell’Area relazioni sindacali di FIPE Confcommercio ha sottolineato come l’apprendistato rappresenti spesso una soluzione più efficace per favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, soprattutto nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, caratterizzati da una forte presenza di lavoratori under 30. In particolare, ha evidenziato le potenzialità dell’apprendistato stagionale, previsto dai contratti del turismo ma ancora poco utilizzato.

INCENTIVI E FONDI EUROPEI

A chiudere il confronto è stato il tema delle agevolazioni introdotte dal Decreto 1° Maggio che saranno coperte da fondi europei. Frattini ha illustrato il quadro degli incentivi destinati alle assunzioni e alle stabilizzazioni, dai bonus per giovani e donne fino alle misure dedicate alle Zone Economiche Speciali e alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. Strumenti che, è stato evidenziato, restano legati al rispetto del principio del salario giusto e all’applicazione dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi. Misure che possono offrire opportunità concrete alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, sostenendo nuova occupazione e premiando le aziende che investono in lavoro regolare, formazione e qualità della contrattazione.