Sale l’attesa per l’Ultra di Saronno: sold out per la 24 Ore e la 100 Km, attesi atleti da tutta Italia

È tutto pronto per una delle manifestazioni sportive più attese dell’anno a Saronno. Sabato 6 giugno prenderà il via la quinta edizione dell’Ultra di Saronno, evento organizzato dal Gap Saronno che comprende la tradizionale 24 Ore, la 100 chilometri, la 6 Ore e la spettacolare staffetta a squadre, che trasformerà il Centro Sportivo Comunale Colombo-Gianetti in una grande festa dell’endurance.

L’interesse attorno all’evento è confermato dai numeri: le iscrizioni sono già chiuse da tempo e la manifestazione ha registrato il sold out sia nelle gare individuali sia nelle prove a squadre, tanto che gli organizzatori del GAP Saronno hanno dovuto ampliare il numero di partecipanti previsto inizialmente.

Numeri da record per l’edizione 2026

Saranno 28 gli atleti al via della 24 Ore, tra cui ben 11 donne, mentre la 6 Ore vedrà la partecipazione di 30 concorrenti. Sono invece 22 gli iscritti alla 100 Km, gara che insieme alla 24 Ore assegnerà anche i titoli nazionali IUTA.

Numeri importanti per una manifestazione che negli anni si è ritagliata uno spazio di primo piano nel panorama italiano delle ultramaratone, richiamando specialisti della disciplina da tutta la penisola.

Al via campioni e protagonisti dell’ultrarunning

Tra i nomi più attesi spicca quello di Francesco Perini, secondo classificato alla Spartathlon dello scorso anno, una delle gare più prestigiose al mondo con i suoi 246 chilometri, e undicesimo all’ultima 100 Km del Passatore.

In campo femminile saranno presenti Elsie Cargniel Bergamasco, campionessa uscente della 24 Ore e vincitrice nel 2026 della Nove Colli Running, ed Elisa Tosi, vincitrice della 6 Ore nell’ultima edizione e quest’anno prima alla 100 Km di Torino.

Nella 100 chilometri torneranno inoltre a difendere il titolo i campioni in carica Ezio Burdino e Simona Oggero.

Sfida aperta anche nella staffetta

Grande attesa anche per la tradizionale gara a squadre. Non sarà presente il team vincitore dell’edizione 2025, ma torneranno le formazioni che avevano completato il podio, Maglificio Fragi-Bumbasina e Missulteam Alborelle, pronte a contendersi il successo con alcune nuove squadre che promettono di animare la competizione.

Sport, festa e un omaggio all’antica Grecia

L’edizione 2026 avrà come filo conduttore l’antica Grecia, scelta legata all’anno olimpico. Le gare si svolgeranno sulla pista di atletica del Centro Sportivo Colombo-Gianetti: la partenza della 24 Ore e della 100 Km è prevista alle 10 di sabato, mentre la 6 Ore scatterà alle 4 del mattino di domenica.

Come da tradizione, l’Ultra di Saronno non sarà soltanto una sfida sportiva. Durante tutto il weekend non mancheranno cucina, musica e momenti di aggregazione che accompagneranno atleti, accompagnatori e spettatori in un’atmosfera di festa destinata a proseguire giorno e notte.

Tutte le informazioni e i dettagli del programma sul sito del Gap Saronno