Salvatore Girone ospite di Lampi Blu: a Busto Arsizio una serata sul caso dei Marò

L’Associazione Lampi Blu organizza un incontro dedicato a una delle vicende più controverse della recente storia italiana. Venerdì 19 giugno, alle 20.45, nella sede di via Caprera 2 a Busto Arsizio, sarà ospite Salvatore Girone, il fuciliere di Marina coinvolto nel caso Enrica Lexie insieme all’altro marò, Massimiliano Latorre.

Nel corso della serata, moderata dal giornalista Pasquale Martinoli, Girone ripercorrerà i fatti iniziati nel 2012, quando insieme al collega Latorre si trovava a bordo della petroliera italiana impegnata in un servizio antipirateria al largo delle coste del Kerala. I due militari furono accusati di aver ucciso due pescatori indiani scambiati per pirati.

Ne seguì una lunga e complessa vicenda giudiziaria e diplomatica tra Italia e India, conclusasi definitivamente solo nel 2022 con l’archiviazione definitiva da parte del GIP di Roma. L’anno precedente invece un arbitrato internazionale ha decretato il pagamento di un risarcimento alle famiglie delle vittime da parte dell’Italia.

L’incontro, promosso dall’associazione presieduta da Paolo Macchi, offrirà l’occasione di ascoltare dalla viva voce di uno dei protagonisti il racconto dei drammatici eventi, degli anni trascorsi in India e dei risvolti umani e professionali di una vicenda che ha segnato i rapporti tra i due Paesi. La partecipazione è aperta alla cittadinanza.