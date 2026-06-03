Samarate celebra il 10° Memorial “Gianni Cattaneo” all’Oratorio San Carlo

Dal 4 al 6 giugno l’ASDO Olimpia Samarate organizza il 10° Memorial “Gianni Cattaneo”, appuntamento dedicato allo sport, alla memoria e alla condivisione, che si terrà all’oratorio San Carlo di Samarate.

Tre serate di calcio e aggregazione vedranno protagoniste squadre giovanili, femminili, open e rappresentative speciali del territorio, in un clima di festa aperto a famiglie, amici e appassionati.

L’evento rappresenta ormai una tradizione per la comunità samaratese e vuole ricordare la figura di Gianni Cattaneo attraverso i valori più autentici dello sport: rispetto, amicizia, inclusione e spirito di squadra.

Tra gli incontri in programma anche la sfida solidale tra Team Sarà Pink e Team CuoriEroi, oltre all’attesa partita “Mamme Primaria Manzoni vs Mamme Materna Macchi Ricci” e alla simpatica sfida finale tra allenatori e papà Olimpia.

L’ingresso è libero e durante l’evento sarà attivo il servizio ristoro che vi permetterà di cenare in compagnia.

Location: Oratorio San Carlo – Via G. Marconi, 22 – Samarate

Date: 4, 5 e 6 giugno 2026

Organizzazione: ASDO Olimpia Samarate