Samarate celebra il 10° Memorial “Gianni Cattaneo” all’Oratorio San Carlo
Dal 4 al 6 giugno tre serate di calcio e aggregazione, nel segno dei valori autentici dello sport
Dal 4 al 6 giugno l’ASDO Olimpia Samarate organizza il 10° Memorial “Gianni Cattaneo”, appuntamento dedicato allo sport, alla memoria e alla condivisione, che si terrà all’oratorio San Carlo di Samarate.
Tre serate di calcio e aggregazione vedranno protagoniste squadre giovanili, femminili, open e rappresentative speciali del territorio, in un clima di festa aperto a famiglie, amici e appassionati.
L’evento rappresenta ormai una tradizione per la comunità samaratese e vuole ricordare la figura di Gianni Cattaneo attraverso i valori più autentici dello sport: rispetto, amicizia, inclusione e spirito di squadra.
Tra gli incontri in programma anche la sfida solidale tra Team Sarà Pink e Team CuoriEroi, oltre all’attesa partita “Mamme Primaria Manzoni vs Mamme Materna Macchi Ricci” e alla simpatica sfida finale tra allenatori e papà Olimpia.
L’ingresso è libero e durante l’evento sarà attivo il servizio ristoro che vi permetterà di cenare in compagnia.
Location: Oratorio San Carlo – Via G. Marconi, 22 – Samarate
Date: 4, 5 e 6 giugno 2026
Organizzazione: ASDO Olimpia Samarate
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