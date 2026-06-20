Samarate celebra la Giornata Internazionale del Rifugiato e rilancia i progetti di integrazione sul territorio

Il Comune di Samarate celebra la Giornata Internazionale del Rifugiato rinnovando il proprio impegno a favore dell’accoglienza e dell’integrazione. Attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali, l’Amministrazione comunale ha voluto fare il punto sui progetti attivi sul territorio, a partire dal Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), che da molti anni vede il comune del Varesotto in prima linea insieme ad altre realtà locali e al terzo settore.

I numeri dell’accoglienza a Samarate

Attualmente a Samarate sono accolti due nuclei familiari e un gruppo di quattro adulti. Per tutti loro sono stati attivati percorsi personalizzati che non si limitano a offrire un tetto, ma puntano a una reale autonomia. Gli interventi comprendono corsi di lingua italiana, supporto sociale, tirocini formativi e inserimenti nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di trasformare la vulnerabilità in una risorsa per l’intera collettività.

Una rete di collaborazione sul territorio

Il successo di questi percorsi si basa su una fitta rete di partner. Il progetto SAI viene gestito in collaborazione con la Cooperativa Intrecci, ma il sistema locale vede il coinvolgimento di molti altri attori. Tra questi ci sono il CPIA per l’istruzione degli adulti, l’ASLAM con il progetto “Bridge” dedicato alla formazione dei giovani stranieri, e la Parrocchia. Una menzione particolare va al Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) di San Macario, una struttura di primo livello che proprio in questi giorni festeggia i suoi dieci anni di attività sul territorio samaratese.

I prossimi appuntamenti: un libro e la festa dell’inclusione

«Invitiamo i residenti – l’appello dell’Amministrazione Comunale – a rimuovere per tempo i veicoli per evitare disagi e consentire il passaggio dei carri». L’impegno per l’integrazione si traduce anche in momenti pubblici e culturali. Dopo il successo dello scorso anno, l’Amministrazione ha confermato l’intenzione di riproporre dopo l’estate “Ponti d’incontro”, la giornata di inclusione sociale per i cittadini stranieri.

Nell’immediato, invece, la Cooperativa Intrecci ha organizzato un evento per martedì 23 giugno, dalle ore 19:00 alle 21:00, a Castronno presso lo “Spazio Materia” (Spazio Libero di Varesenews). Durante l’incontro, a ingresso gratuito, verrà presentato il libro “Dove il cielo tace”, una raccolta di storie vere di fuga e di speranza scritte dagli stessi ospiti del progetto SAI.