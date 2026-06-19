San Giovanni a Busto Arsizio: come cambiano i servizi Agesp per la festa patronale
In occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono di mercoledì 24 giugno gli uffici comunali e i centri di raccolta del gruppo AGESP si fermano, ma i cimiteri cittadini aprono in via straordinaria
In occasione della festa patronale di San Giovanni, mercoledì 24 giugno, i servizi e le attività del Gruppo AGESP a Busto Arsizio subiranno alcune variazioni. Mentre gli uffici amministrativi e i centri di raccolta rimarranno chiusi per l’intera giornata, sono confermate le aperture regolari per le farmacie e il tempio crematorio, oltre a un’apertura straordinaria per i cimiteri cittadini. Il servizio di raccolta dei rifiuti non subirà invece interruzioni.
Uffici e centri di raccolta chiusi
Per l’intera giornata di mercoledì 24 giugno rimarranno chiusi al pubblico il Centro Multiraccolta di via Tosi e il vicino Centro del Riuso. Saranno fermi anche lo Sportello Igiene Ambientale di via Canale 26 e lo Sportello TARIP di via Pepe 31. Per quanto riguarda la sede centrale, gli uffici di AGESP S.p.A. – Servizi al Territorio presso i Molini Marzoli e gli uffici del Settore Parcheggi di via Mazzini 24/B non saranno operativi.
Farmacie aperte e cimiteri accessibili
Le quattro farmacie gestite da AGESP S.p.A. e il Tempio Crematorio garantiranno il servizio e rimarranno regolarmente aperti. Novità invece per i tre cimiteri cittadini: nonostante il mercoledì sia il loro giorno di chiusura settimanale ordinario, in occasione del Santo Patrono osserveranno un’apertura straordinaria continuata dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Nessuna sosta per la raccolta rifiuti
La raccolta domiciliare dei rifiuti a Busto Arsizio non subirà alcuna variazione o sospensione. I turni e i ritiri della spazzatura verranno svolti regolarmente secondo le modalità ordinarie. Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti, i cittadini possono contattare il Servizio Clienti Igiene Ambientale al numero verde 800 439 040, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
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