Sanità e appalti, a Varese un confronto tra sindacati, politica e associazioni
Lo SPI Cgil prosegue la mobilitazione sul territorio a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare. Il 23 giugno alla Camera del Lavoro una tavola rotonda dedicata anche al tema della non autosufficienza
Difendere la sanità pubblica e garantire legalità e diritti nel sistema degli appalti. Sono questi i due pilastri della mobilitazione che sta vedendo la CGIL fortemente impegnata.
Lo SPI di Varese, il Sindacato dei Pensionati della CGIL, ha avviato una serie di iniziative sul territorio provinciale. Attraverso una fitta rete di assemblee e banchetti territoriali, il sindacato dei pensionati sta presentando ai cittadini le due proposte di Legge di iniziativa popolare, raccogliendo contestualmente le firme a sostegno.
Il viaggio nei territori, dopo aver fatto tappa a Castellanza e Samarate, proseguirà nelle prossime settimane toccando i comuni di Saronno, Varese e Caronno Pertusella.
L’appuntamento speciale: tavola rotonda a Varese il 23 giugno
Un momento importante della mobilitazione si terrà a Varese martedì 23 giugno, a partire dalle ore 9:00, presso la sede della Camera del Lavoro (CDL) in via Nino Bixio 37. La Lega SPI di Varese ha organizzato una tavola rotonda per favorire un confronto aperto tra le categorie dei lavoratori attivi, le forze politiche e le associazioni del territorio. Un focus di particolare rilievo sarà dedicato al delicato tema della non-autosufficienza.
Il dibattito, moderato e introdotto dai rappresentanti sindacali, vedrà la partecipazione di un parterre di ospiti autorevoli:
– Giacomo Licata (Segretario Generale SPI Varese)
– Stefano Rizzi (Segreteria CGIL Varese)
– Davide Farano (Segretario Generale F.P. Varese)
– Valerio Zanolla (CdA Fondazione Molina – focus non-autosufficienza)
– Alice Bernardoni (Segretaria Provinciale PD)
– Valentina Calafiore (Segreteria Filcams)
– Rocco Cordì (Presidente ANPI – Sezione di Varese)
“Cambiare le cose è possibile, ma serve il contributo di tutti. Invitiamo caldamente le iscritte, gli iscritti, i simpatizzanti e tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di confronto attivo e a sostenere la campagna con la propria firma”, fanno sapere gli organizzatori dello SPI CGIL.
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