“Saranno famosi”: Ronnie Ewanke di Varese Academy invitato all’Eurocamp di Treviso

Nuova e importante esperienza di alto livello per Ronnie Ewanke, il lungo camerunense di classe 2008 che gioca da anni nella Academy Varese e che ha già vestito la maglia della sua nazionale ai Mondiali giovanili di basket under 19 nella scorsa estate.

Ewanke ha infatti ricevuto un invito per partecipare all’Adidas Eurocamp di Treviso, manifestazione che si tiene ogni anno (da venerdì 5 a domenica 7) e che è considerato uno degli appuntamenti più importanti del Vecchio Continente a livello di “vetrina” per i talenti emergenti. I giocatori selezionati si allenano e disputano partite davanti a osservatori, dirigenti, allenatori, scout e agenti provenienti da NBA, Eurolega e dai principali campionati europei.

Alto 2,08, giunto in Italia nel 2023, Ewanke non è lontano dal completare la formazione cestistica nel nostro Paese e se dovesse tagliare quel traguardo potrebbe giocare “da italiano” anche in Serie A pur restando in forza alla nazionale del Camerun. Con i “Leoni” Ronnie ha già fatto il proprio esordio anche a livello senior disputando due partite del torneo di qualificazione ai Campionati Africani (contro Capo Verde e Libia), percorrendo la stessa strada seguita da Amadou Seini, pivot di 2,16 che il prossimo anno giocherà a West Virginia in NCAA.

Accanto all’impegno con l’Academy, Ewanke non ha rinunciato a giocare con i propri compagni di scuola (tra cui il connazionale Benjamen Nantah) risultando decisivo per la vittoria del team del Daverio-Casula nella finale della Varese School Cup disputata al palasport di Masnago. A marzo invece un’altra esperienza fuori dai confini con la partecipazione alla Next Gen di Eurolega.

IL GRANDE BASKET A MATERIA – Giovedì 11 giugno si torna a parlare di basket a Materia, lo spazio di Castronno dove ha sede VareseNews. Alle ore 21 sarà ospite Marco Alfieri che presenterà il suo libro “Le sere dei miracoli” dedicato alle dieci finali consecutive di Coppa dei Campioni disputate negli anni Settanta dalla Pallacanestro Varese. CLICCATE QUI per prenotare gratuitamente il vostro posto.