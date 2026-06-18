Saronno celebra la Giornata Europea della Musica con quattro bande in sfilata per le vie del centro

Domenica 21 giugno Saronno partecipa alla Giornata Europea della Musica con un grande evento che vedrà protagonisti quattro corpi musicali del territorio, chiamati ad animare la città con sfilate, esibizioni e momenti di condivisione aperti a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Saronno in collaborazione con il Corpo Musicale Cittadino di Saronno, si inserisce nel calendario europeo dedicato alla promozione della musica come strumento di cultura, aggregazione e partecipazione.

Quattro bande protagoniste

A prendere parte alla manifestazione saranno il Corpo Musicale Cittadino di Saronno, il Corpo Musicale Santa Cecilia di Uboldo, il Gruppo Bandistico Misintese Giacomo Puccini e la Banda Larga di Mozzate.

Le quattro formazioni porteranno in città il format delle marching band, con esibizioni itineranti che accompagneranno il pubblico lungo le vie del centro storico.

Il ritrovo dei musicisti è previsto alle 16.30 nel cortile della scuola Ignoto Militi. Da lì, alle 16.50, prenderanno il via le sfilate che attraverseranno la città seguendo percorsi differenti, offrendo ai cittadini la possibilità di incontrare la musica in diversi punti del centro.

L’Inno alla Gioia in Piazza Libertà

Uno dei momenti più attesi della giornata sarà alle 17.30 in Piazza Libertà, quando i quattro corpi musicali si riuniranno per una grande esibizione collettiva.

Il programma prevede infatti un momento musicale condiviso che culminerà con l’esecuzione dell’Inno alla Gioia, celebre composizione tratta dalla Nona Sinfonia di Beethoven e simbolo dell’Unione Europea.

Un’esecuzione che assume un significato particolare proprio nel contesto della Giornata Europea della Musica, nata per promuovere la diffusione della cultura musicale e favorire l’incontro tra artisti, associazioni e pubblico.

Gran finale al Parco del Seminario

La manifestazione proseguirà poi verso il Parco del Seminario, dove alle 18.30 è previsto il momento conclusivo della giornata.

Qui si terrà una nuova esibizione collettiva delle bande partecipanti, seguita dalla consegna delle pergamene ai gruppi musicali e da un momento conviviale aperto a musicisti e cittadini.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il ruolo delle bande musicali, realtà che da decenni rappresentano un punto di riferimento per la vita culturale e sociale delle comunità locali.

«Un patrimonio culturale e sociale»

«La Giornata Europea della Musica è un’occasione preziosa per valorizzare una tradizione che continua a rappresentare un patrimonio culturale e sociale fondamentale per le nostre comunità – sottolinea l’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio –. Le bande musicali sono espressioni artistiche di grande valore e luoghi di formazione, aggregazione e partecipazione che coinvolgono persone di tutte le età. Sarà una festa della musica e del territorio, capace di unire diverse realtà in un unico grande evento aperto alla cittadinanza».

La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita. In caso di maltempo gli appuntamenti si svolgeranno nel centro cittadino sotto i portici