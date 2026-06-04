Saronno Civica: “Basta polemiche, sulla sicurezza lavoriamo insieme su un piano concreto”

Sul tema della sicurezza urbana a Saronno interviene anche Saronno Civica, che invita maggioranza e opposizione a superare le contrapposizioni politiche e a lavorare insieme su un progetto concreto per affrontare una questione che continua a preoccupare molti cittadini.

Il movimento civico dell’ex sindaco Augusto Airoldi riconosce che il tema della sicurezza rappresenta un problema reale per la città e che le preoccupazioni espresse dai residenti meritano risposte concrete.

«Protestare è facile, governare è difficile»

«I cittadini hanno ragione di essere spaventati, preoccupati e arrabbiati», afferma Saronno Civica, sottolineando come la discussione pubblica degli ultimi giorni abbia riportato il tema al centro dell’attenzione politica.

Secondo il movimento, tuttavia, manifestazioni e prese di posizione non sono sufficienti a risolvere il problema. «Protestare è facile, governare è difficile, proporre è necessario», si legge nella nota, che evidenzia come il compito della politica debba essere quello di costruire soluzioni e non limitarsi alla denuncia.

Il piano “Saronno 2030”

Saronno Civica ricorda di aver presentato già nell’ottobre scorso il documento “Saronno 2030 – Sicura, Inclusiva, Attrattiva”, inviato formalmente all’amministrazione comunale e a tutti i gruppi consiliari.

Secondo il movimento, il piano non avrebbe ricevuto finora alcun riscontro ufficiale. Il progetto, spiegano i promotori, si basa sulle linee guida nazionali in materia di sicurezza urbana e propone una strategia articolata su più fronti.

Presidio del territorio, prevenzione e inclusione

Tra le misure indicate figurano il completamento dell’organico della Polizia locale, il potenziamento della videosorveglianza anche attraverso strumenti di intelligenza artificiale, la definizione di un patto per la sicurezza con la Prefettura e una cabina di regia dedicata al tema.

Accanto agli aspetti legati al controllo del territorio, il documento prevede anche interventi di carattere sociale, come progetti di educativa di strada, iniziative rivolte al disagio giovanile e programmi di rigenerazione degli spazi urbani abbandonati.

L’obiettivo dichiarato è affrontare il problema della sicurezza non soltanto dal punto di vista dell’ordine pubblico, ma anche attraverso strumenti di prevenzione e inclusione sociale.

L’appello a maggioranza e opposizione

Saronno Civica richiama inoltre un appello lanciato due anni fa dal Prefetto di Varese, che aveva invitato tutte le forze politiche cittadine a presentarsi unite sul tema della sicurezza.

Per il movimento, quella richiesta non dovrebbe essere ignorata nuovamente. Da qui l’invito rivolto all’amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Pagani e a tutte le forze rappresentate in Consiglio comunale a confrontarsi sul piano già presentato e a costruire una proposta condivisa da sottoporre alla Prefettura nell’ambito del Patto per la Sicurezza Urbana previsto dalla normativa nazionale.

«Ai cittadini non servono bandiere. Servono fatti», conclude Saronno Civica, dichiarandosi disponibile a lavorare con tutte le forze politiche interessate a sviluppare un percorso comune per la città.